Νέος CEO της Alpha Bank ο κ. Βασίλειος Ψάλτης

Με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.



Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ο κ. Ψάλτης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 2.1.2019.



Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:



«Κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019».



Ο Βασίλειος Ψάλτης με 20ετη σχεδόν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καλείται μαζί με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της Alpha Bank να οδηγήσει την τράπεζα στην επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας και την έξοδο από την δεκαετή κρίση που είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.



Ειδικότερα, ο Βασίλειος Ψάλτης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά, πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται στα καλύτερα στην Ευρώπη στον τομέα του business, θα ηγηθεί της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που συνδέονται με την συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.



Επίσης με την μεγάλη πρόκλησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία.



Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank για όσους τον γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί μαζί του χαρακτηρίζεται ως η ήρεμη δύναμη, με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, εργατικότητα και μεθοδικότητα και αντιμετώπιση με αμεσότητα και ψυχραιμία των προβλημάτων που ανακύπτουν. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του μέχρι σήμερα είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε μερικές ομιλίες σε διεθνή συνέδρια κλπ.



Τον Ιούνιο του 2018 στην ετήσια διεθνή δημοσκόπηση της εταιρίας Extel, που σκοπό έχει την ανάδειξη των κορυφαίων επαγγελματιών στην Ευρώπη στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο Βασίλειος Ε. Ψάλτης ψηφίσθηκε ως 1ος καλύτερος CFO στην Ελλάδα και 7ος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 92 CFO Ευρωπαϊκών Τραπεζών.



Εργάσθηκε ως αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Στην Alpha Bank εργάζεται από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.



Η ανάληψη των καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank από το Βασίλειο Ψάλτη σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην μακρόχρονη ιστορία της τράπεζας καθώς είναι η πρώτη φορά που την θέση αυτή αναλαμβάνει στέλεχος που δεν συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια Κωστόπουλου που ίδρυσε την Τράπεζα.



Ο επίτιμος σήμερα πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με διορατικότητα και όραμα, βρέθηκε στο τιμόνι της τράπεζας από το 1973, σε εκτελεστικές θέσεις, είτε ως εκτελεστικός πρόεδρος είτε ως διευθύνων σύμβουλος για περισσότερες από 4 δεκαετίες.



Διαδέχθηκε τον πατέρα του Σπύρο Ι. Κωστόπουλο, ο οποίος από το 1928 μέχρι το 1984 διετέλεσε διαδοχικά γενικός διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Alpha Bank. O σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π.Μαντζούνης ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου το 2005 (εργάζεται στην τράπεζα από το 1973) και με την μακρά του εμπειρία κατάφερε να κρατήσει την τράπεζα όρθια στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης της χώρας και να θέσει στέρεες βάσεις για την νέα εποχή.



Ιστορία Alpha Bank



Η ιστορία της Alpha Bank χαρακτηρίζεται από πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα, εδώ και περίπου 140 έτη. Η Τράπεζα ξεκίνησε από τον Εμπορικό Οίκο Ι.Φ. Κωστοπούλου, ο οποίος, λίγο καιρό μετά την ίδρυσή του το 1879 στην Καλαμάτα, ανέπτυξε και τραπεζικές δραστηριότητες. Σταθμός σε αυτή την πορεία υπήρξε το έτος 1916, όταν ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, με τη συνεργασία της Λαϊκής Τραπέζης, δημιούργησε, με έδρα πάντοτε την Καλαμάτα, την Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου με τη μορφή της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, η οποία το 1918 έδωσε τη θέση της στην Τράπεζα Καλαμών, που λειτουργούσε πλέον ως Ανώνυμη Εταιρία.



Το 1924 η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύθηκε με το τραπεζικό τμήμα του οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου και δημιουργήθηκε η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, με έδρα την Αθήνα, που ανέπτυξε ένα περιφερειακό δίκτυο υποκαταστημάτων στην Νότιο Πελοπόννησο. Κατά την οικονομική ανασυγκρότηση που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, η οποία το 1947 μετονομάσθηκε σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, ήταν η μοναδική Τράπεζα του μεγέθους της που κατάφερε να ξεπεράσει τις δύσκολες συνθήκες εκείνης της περιόδου και να στραφεί πλέον στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου υποκαταστημάτων.



Από τη δεκαετία του 1970, η Τράπεζα Πίστεως, όπως ονομάσθηκε το 1972, υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ μετά την απελευθέρωσή του, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχει ήδη διαμορφώσει τη φυσιογνωμία ενός τραπεζικού Ομίλου που της επιτρέπει να παρέχει ευρύ φάσμα καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.



Το 1999 η Alpha Τράπεζα Πίστεως -επωνυμία που υιοθετήθηκε το 1994- προέβη σε εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η συγχώνευση των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το επόμενο έτος, ενώ το 2000 η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε ονομάσθηκε Alpha Bank.



Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας που υπεγράφη την 16 Οκτωβρίου 2012, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τραπέζης μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank, ενώ την 28 Ιουνίου του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση, δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης.