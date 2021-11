O Mr “E-LAWON” Γιάννης Καμπούρης και το ελληνικό επιχειρείν

Η εταιρεία E-LA-WON ως μελέτη περίπτωσης και σημείο αναφοράς απασχόλησε και απασχολεί τόσο πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και ειδικά συνέδρια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακόμη και σεμινάρια «επιχειρείν» μέχρι «Περιπτωσιολογική Μελέτη» στην επιχειρηματικότητα των νέων ως παράδειγμα διαφορετικότητας για τα ελληνικά δεδομένα.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας της E-LA-WON ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Καμπούρης δημιούργησε με τους συνεργάτες του ένα δυνατό ελληνικό brand στο χώρο των ποιοτικών ελληνικών φυσικών προϊόντων. H εταιρεία ξεκίνησε το ταξίδι στον κόσμο των επιχειρήσεων με μοναδικό «πιστεύω» της ότι οι τακτικές είναι αυτές που προωθούν τις ιδέες και η ξεκάθαρη στρατηγική είναι που πραγματικά πουλάει.

Τι σημαίνει η επωνυμία της εταιρείας E-LA-WON: είναι συλλαβογραφική απόδοση της ελληνικότατης λέξης ΕΛΑΙΟΝ, εδώ και 3.500 χρόνια στη Γραμμική Γραφή Β΄, όπως την ανακάλυψε ο Michael Ventris το 1952. Έτσι, με την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μεταλαμπαδεύει ιστορία και πολιτισμό.

Ο φιλόλογος καθηγητής και CEO της εταιρείας, παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά δρώμενα:

• Αφοσιώθηκε στην εξωστρέφεια και την καινοτομία των Ελληνικών προϊόντων.

• Τυποποίησε από τους ιδιόκτητους ελαιώνες το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το «έξυπνο» της εταιρείας είναι ότι προσφέρει κάτι παραπάνω από ελαιόλαδο, προωθεί ιστορία, γαστρονομία, γευστικό πολιτισμό, δηλαδή διαφορετική κουλτούρα με διεθνή αναγνώριση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως «δεν είναι το τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε και γιατί ξεχωρίζουμε».

• Πρόσθεσε μονοποικιλιακά, ξεχωριστά (GMO Free) μέλια από την εξαιρετική φύση της χώρας μας που τη διακρίνει η βιοποικιλότητα σε μεταξοτυπημένες συσκευασίες.

• Ανέδειξε Ελληνικά pesto που έγιναν συνώνυμα της γρήγορης, πλούσιας γεύσης.

• Παρουσίασε «υψηλής πολυτελείας» χειροποίητα σαπούνια, ύστερα από τη βράβευση με Environmental Award, για την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

• Λάνσαρε gourmet ελιές «Black Diamond», τις μόνες με χαμηλή αλατότητα (0,28%) για νεφροπαθείς, διαβητικούς και υπερτασικούς.

• Οδήγησε την εταιρεία σε 100+ παγκόσμιες βραβεύσεις για την ποιότητα των προϊόντων και το packaging, με αποκορύφωμα το Luxury Lifestyle Awards 2021 ως «Best Luxury Olive Oil in the world»

Χαρακτηριστικές οι διακρίσεις της E-LA-WON:

Great Taste Producer

EVOO of the Year 2018

Elite Olive Oil for High Polyphenols

Best Olive Oil Dubai 2021 κ.τ.λ.

• Παρουσιάζει και εκθέτει συνεχώς την Ε-LA-WON σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις με σκοπό την ανανέωση της επικοινωνίας με τους πελάτες και τους δυνητικούς αγοραστές.

• Διείσδυσε σε δύσκολες αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με πολυτελή «Ultra Luxury» προϊόντα.

• Διατηρεί – με την μέθοδο μάρκετινγκ που εφαρμόζει - αμείωτο το ενδιαφέρον των αγορών που ήδη συνεργάζεται τόσο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όσο και τον Καναδά και την Αμερική.

• Αναπτύσσει και υλοποιεί καινούργια προϊόντα που κάνουν αίσθηση στην αγορά, όπως η «κολόνια» για την εστίαση, ως καινοτόμο προϊόν.

• Ετοιμάζει να λανσάρει νέους κωδικούς στις Διεθνείς Εκθέσεις Anuga, Sial Paris, Gullfood Dubai, Sial Middle East, Abu Dhabi, Tutto Food Milano κι έτσι επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της.

• Επιμορφώνει τους πωλητές στα σημεία πώλησης ώστε να είναι γνώστες των προϊόντων και να γνωρίζουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα.

• Βραβεύεται συνεχώς για τις υψηλές πολυφαινόλες του ελαιολάδου που προσφέρουν υγειοπροστατευτικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό.

• Ασχολείται με τα υγιεινά και λειτουργικά τρόφιμα της εταιρείας με σκοπό να αποσπάσει μελλοντικά οφέλη από τη διαφαινόμενη μεταστροφή της αγοράς στα Healthy Foods.

• Πραγματοποιεί γευσιγνωσίες σε σχολεία, ΙΕΚ, εμπορικά κέντρα, delicatessen και ξενοδοχεία, ώστε με το marketing των πέντε αισθήσεων ο καταναλωτής να γνωρίζει το κάθε προϊόν και τα μικρά παιδιά να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής.

• Πραγματοποιεί σεμινάρια και διαλέξεις, που εμπλέκει ιστορία – πολιτισμό με τις Ελληνικές γεύσεις.

• Συνεργάζεται με chefs, ώστε να προωθούν στην εστίαση μόνο ποιοτικά προϊόντα και να «εκπαιδεύσουν» τους τουρίστες στο καλό Ελληνικό ελαιόλαδο – μέλι.

• Δημιουργεί συνεργασίες με εταιρείες που έχουν κοινή φιλοσοφία στον τρόπο ζωής και πρεσβεύουν το «ευ ζην».

• Συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην έρευνα. Σε πρόσφατη έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Βογιαδολίδ της Ισπανίας και του ΕΚΠΑ ανακαλύφθηκε ευεργετική επίδραση των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου στο ζωικό πειραματικό μοντέλο της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

• Προβάλλει την E-LA-WON ώστε να γίνεται αντικείμενο μεταπτυχιακής μελέτης, όπως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Hellenic American College.

• Έστειλε ονομαστικά τον «Υγρό Χρυσό» του Ομήρου σε 5 δισεκατομμυριούχους, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes: τον Bill Gates της Microsoft, τον Marc Zuckerberg του Facebook, τον Jeff Bezos της Amazon, την ισχυρά κυρία της Loreal Liliane Bettencourt και σε έναν δισεκατομμυριούχο δάσκαλο, τον Sunny Varkey.

• Τίμησε τον εορτασμό των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης 1821-2021 με την επετειακή – συλλεκτική, αριθμημένο φιάλη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με διακόσμηση το ελληνικό τσαρούχι ως σύμβολο λεβεντιάς, αγωνιστικότητας και εθνικής υπερηφάνειας, την οποία προώθησε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, σ΄ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και στην Ομογένεια.

Η μοναδικότητα του packaging της εταιρείας υπήρξε η προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς η αιχμή του δόρατος της E-LA-WON είναι το ελαιόλαδο με βρώσιμο χρυσό. Θεωρείται η ναυαρχίδα της εταιρείας και αποτελεί το ακριβότερο ελαιόλαδο στον κόσμο σύμφωνα με έρευνα έγκυρου ηλεκτρονικού μέσου (The Richest) που αναφέρει χαρακτηριστικά: «E-LA-WON is in the first place at The Richest.com’s ranking of the most expensive Olive Oils in the world!».