ΟΤΕ: Επενδύσεις 2 δισ. την τετραετία σε δίκτυα νέας γενιάς

Σημαντικά χρηματοοικονομικά αλλά και μη στοιχεία, όπως η πληροφόρηση ESG για τη βιωσιμότητα του Ομίλου ΟΤΕ από τις δραστηριότητές του σε όλους τους τομείς, αποτυπώνονται στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020. Ο 16ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ καταγράφει τη συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους μέσω της τεχνολογίας, παρουσιάζοντας την μακροπρόθεσμη αξία που παράγει για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Βασικές προτεραιότητες βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού του αποτυπώματος, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. Για το περιβάλλον o Όμιλος ΟΤΕ έθεσε νέους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: μηδενισμός των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έως το 2025 από τις λειτουργίες του και έως το 2040 από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Με επενδύσεις 2 δισ. στα δίκτυα νέας γενιάς την τετραετία και αναπτύσσοντας προηγμένα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ο Όμιλος ΟΤΕ ενισχύει την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, όπως και των ανθρώπων του. Το 2020, η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου άγγιξε τα 5,1 εκατ. ευρώ και είχε πάνω από ένα 1,6 επωφελούμενους.

«Ζούμε μια εποχή πρωτοφανών προκλήσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία αλλά και ευκαιριών, που μπορούμε να έχουμε μέσω της τεχνολογίας. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεσμευτήκαμε σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2025. Κατά την πανδημία ο Όμιλος ΟΤΕ έφερε σε πέρας μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή, τη συνέχεια της ψηφιακής μας κοινωνίας. Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να οδηγήσουμε τους πελάτες μας στο μέλλον, ένα μέλλον όπου η ψηφιακή τεχνολογία είναι προσβάσιμη σε όλους και επιταχύνει την ανάπτυξη. Ένα μέλλον όπου η οικονομία και η βιωσιμότητα αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», δήλωσε ο Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής και της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ομίλου ΟΤΕ, διέποντας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχεδιάζει για τους πελάτες, μέχρι τις οικονομικές επιδόσεις και τις δράσεις για τους εργαζομένους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Έχοντας ενσωματώσει κριτήρια ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, που εξυπηρετούν στη διαφάνεια, μέτρηση και αξιολόγησή του. Η συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ σε διεθνείς δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης αποδεικνύει τη δέσμευση και προσήλωση του στις αρχές της βιωσιμότητας και στην ενσωμάτωση ESG κριτηρίων.

Μέσα από τις δράσεις του, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχρονικά συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της συμφωνίας του Παρισιού για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 συντάχθηκε σύμφωνα µε τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC) ενώ συνυπολογίστηκαν και τα αποτελέσματα από νέα Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 2.500 άτομα από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόκειται για τον 1ο προσβάσιμο απολογισμό σε άτομα με προβλήματα όρασης, αφού το περιεχόμενό του έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη διευκόλυνση και αυτών των χρηστών.

Τα συνολικά αποτελέσματα βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων του είναι διαθέσιμα στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.

Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης: εργαλεία εξέλιξης της βιωσιμότητας

Η διαχρονική εξέλιξη των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ και η ωριμότητα στην οποία έχουν φτάσει περιλαμβάνοντας και ESG πληροφόρηση, είναι ανάλογη με την εξέλιξη των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο απολογισμός να αξιοποιείται ως εργαλείο στη βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου ΟΤΕ, σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

«Από την αρχή αντιληφθήκαμε τη σπουδαιότητα ενός σωστά δομημένου απολογισμού βάσει διεθνών πρακτικών, προτύπων και εργαλείων βιωσιμότητας, όχι μόνον ως πηγή πληροφόρησης των ενδιαφερομένων μερών, αλλά ως μια μεγάλη χαρτογράφηση, που συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση και εξέλιξη της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην εταιρεία. Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία υπήρξε η δημιουργία διεταιρικής ομάδας 50 και πλέον ατόμων για τη συλλογή της πληροφορίας των απολογισμών, η οποία υπήρξε η πρώτη agile ομάδα εργασίας, που βοήθησε στην κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης από όλες τις οργανωτικές μονάδες. Αυτή η οργάνωση μας έφερε στο καλό επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα», δήλωσε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.

To υψηλό επίπεδο των απολογισμών του Ομίλου ΟΤΕ επιβεβαιώνεται και με την πρόσφατη βράβευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019 στα Corporate Register CR Reporting Awards (CRRAs). Πρόκειται για τα μοναδικά διεθνή ανεξάρτητα βραβεία για Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπου ο απολογισμός του Ομίλου ΟΤΕ κέρδισε την 1η θέση στην κατηγορία Creativity in Communications και την 2η θέση στην κατηγορία Best Integrated Report.