Πάνω από 200.000 αιτήσεις συμμετοχής για το «CEO for One Month»

Μία μοναδική ευκαιρία ζωής δίνεται στους δέκα νέους «Ηγέτες του Αύριο», οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο bootcamp του προγράμματος «CEO for One Month» 2018 του ομίλου Adecco. Στόχος του προγράμματος αποτελεί σταθερά η αύξηση της απασχολησιμότητας και των προοπτικών καριέρας για νέους μέσα από την εμπειρία εργασίας.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα τη φετινή χρονιά συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 αιτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά από μία διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, 47 ταλαντούχοι νέοι επιλέχθηκαν, για να εργαστούν δίπλα στο διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους, αποκτώντας μία μοναδική εμπειρία και γνώση του τρόπου λειτουργίας μίας πολυεθνικής εταιρείας λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ενώ, παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.



Στη συνέχεια, οι 47 αυτοί υποψήφιοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περαιτέρω προκλήσεις και αξιολογήθηκαν για την επίδοσή τους σε αυτές, με αποτέλεσμα 10 από τους 47 να επιλεχθούν ως τελικοί υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν σε «bootcamp» στο Λονδίνο, στις 18-20 Σεπτεμβρίου.



Το bootcamp θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δοκιμασίες, με στόχο να αξιολογηθούν οι ηγετικές ικανότητες, η δημιουργικότητα, ο εναλλακτικός τρόπος σκέψης και το πνεύμα καινοτομίας αυτών των ανερχόμενων «αστέρων».



Από αυτούς τους δέκα υποψηφίους θα επιλεχθεί ο «Global CEO for One Month», ο/η οποίος/α θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί δίπλα στον CEO του ομίλου Adecco Alain Dehaze, για έναν μήνα, να ταξιδέψει σε χώρες όπου ο όμιλος έχει παρουσία και να παρακολουθήσει συναντήσεις με έμπειρα στελέχη, συνεισφέροντας στο σχεδιασμό στρατηγικής και προσφέροντας φρέσκες ιδέες και προτάσεις σχετικά με το μέλλον της εργασίας.



Ο CEO for One Month του ομίλου Adecco, που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία του bootcamp, θα ανακοινωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι δέκα υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στο «bootcamp» είναι: Beatrice Partain-Σουηδία, Diego Alejandro Utreras Dávila-Εκουαδόρ, Lisa Frommhold-Γερμανία, Miguel Castillo Moles-Ισαπανία, Mirko Raimondi-Ιταλία, Nicole Wagne-Λουξεμβούργο, Olivia Poulin-Καναδάς, Sara Maria Sustelo Santos–Πορτογαλία, Yolian Ogbu-ΗΠΑ και Zoey Tong Si Hui-Σιγκαπούρη.