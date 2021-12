Παραμυθένιες Γιορτές στο Club Hotel Casino Loutraki

Σε γιορτινή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και φωταγωγημένο απ΄ άκρη σ’ άκρη, το Club Hotel Casino Loutraki υπόσχεται να σας χαρίσει μια ξεχωριστή εμπειρία και να σας μεταφέρει σε έναν γιορτινό κόσμο που θα σας μαγέψει!

Στην είσοδο σας καλωσορίζει μια μαγική πολιτεία, που σας παρασύρει ευχάριστα στην χριστουγεννιάτικη μαγεία. Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν στην Παραμυθοχώρα του Club Hotel Casino Loutraki, όπου σερβίρονται γλυκά κεράσματα και ζεστό κρασί, καθώς η ορχήστρα των Piano Forte δίνει τον ρυθμό στη γιορτινή σας διασκέδαση! Πολύχρωμα φώτα, μυρωδάτα σπίτια και εργαστήρια, ο Αη Βασίλης, η Αγιο-Βασιλίνα, σκανδαλιάρικα Ξωτικά και γελαστοί Χιονάνθρωποι, μοιράζουν γέλια, χαρά και φωτογραφίζονται μαζί σας!

Εορταστικός μπουφές και live μουσικά events σας περιμένουν στο εστιατόριο Neptune του καζίνο! Γιορτινή πολυτέλεια, φανταστικά νέα παιχνίδια που θα σας ξεσηκώσουν και super κέρδη έως 585.000 € στις κληρώσεις του Δεκέμβριου και Ιανουαρίου για να λάμψει η τύχη σας. Επίσης, Μεγάλη Εορταστική Κλήρωση με έπαθλο μια Mercedes A class!

Εορταστικό πρόγραμμα

Τα ειδικά πακέτα διαμονής του Club Hotel Loutraki απογειώνουν το εορταστικό κλίμα, για όσους θέλουν να συνδυάσουν πολυτελή διαμονή με ιδιαίτερες γευστικές προτάσεις, ποικιλία παροχών και υπηρεσιών, καθώς και στιγμές χαλάρωσης στο ανανεωμένο Spa του ξενοδοχείου με τη θερμαινόμενη πισίνα, το jacuzzi, τη σάουνα, τις περιποιήσεις προσώπου ή σώματος, τα χαλαρωτικά μασάζ και πολλά ακόμη!

Ξεχωριστά ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σας περιμένουν στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, με ποικιλία εκλεκτών γεύσεων από πλούσιο εορταστικό μπουφέ και διασκέδαση με ζωντανή μουσική!

Τα ειδικά μενού του Aquarius restaurant έχουν σχεδιαστεί για να απολαύσετε όλα όσα αναζητάτε για τα Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ευφάνταστοι συνδυασμοί γεύσεων δημιουργούν την πιο γλυκιά ανάμνηση στο βραβευμένο εστιατόριο του CHCL. Εκλεπτυσμένη μουσική και σαμπάνια ολοκληρώνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα!

Το Admiral Bar, σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων, με Winter Cocktails & Sushi. Εμπνευσμένα cocktails, με έντονα αρώματα και εκλεκτά αποστάγματα, συνοδευόμενα από γευστικές sushi επιλογές, αποτελούν την τέλεια αφορμή για γιορτινές συναντήσεις με φίλους και συνεργάτες.

Tις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Lobby Bar θα σας υποδεχτεί με Live μουσική συνοδεία πιάνου .Επιλέξτε ανάμεσα στο μοντέρνο μενού που έχει ετοιμάσει ο σεφ μας ή απολαύστε τα winter cocktails μας με μοναδικά σνακ.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ζήστε υπέροχες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα στο εορταστικό Brunch του εστιατορίου Deep Blue με πλούσιο απολαυστικό μπουφέ.

Γιορτή μετρητών και αστεράτα δώρα

Μπείτε σε γιορτινό ρυθμό διασκέδασης, με την Τύχη να σας χαμογελά πλατιά και να σας γεμίζει χαρά, ευημερία, πολλά μετρητά, καθώς και το απόλυτο αμάξι για βόλτες με πολυτέλεια, άνεση και στυλ!

Γυρίστε τον Εορταστικό Τροχό “Let it Wheel” που μοιράζει συνολικά κέρδη έως 30.000€ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ στις 21:00 & 23:00 , απολαύστε τα δωρεάν ποτά σας απεριόριστα, φορέστε την καλή σας διάθεση και διασκεδάστε σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό!

Οι γιορτινές κληρώσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή βράδυ στις 23:00 & 01:00, όπου 2 τυχεροί λαμβάνουν απευθείας 2.500€ έκαστος. Λαχνοί συμμετοχής για όλες τις κληρώσεις διατίθενται με την ελεύθερη είσοδό σας, με όλα τα ποτά σας κερασμένα!

Η πρόκληση της Τύχης συνεχίζεται, στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου, όπου η διασκέδαση συναντά την πολυτέλεια και το ακριβό γούστο και οδηγεί στον απόλυτο προορισμό: Μία Mercedes Benz A 180d, που περιμένει να την κατακτήσετε, στην κλήρωση της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 2021 στις 23:30. Λαχνοί συμμετοχής στην κλήρωση του.. απόλυτου αυτοκινήτου, διατίθενται με την ελεύθερη είσοδό σας και επιπλέον λαχνοί Δευτέρα και Τρίτη πριν την ημέρα κλήρωσης.

Τα αυτοκίνητα, δεν σταματούν εδώ! Ένα στυλάτο, ανανεωμένο και αξιόπιστο Peugeot 208 σας περιμένει στη μεγάλη κλήρωση της Πέμπτης 27 Ιανουαρίου 2022 στις 23:30. Κάθε λαχνός συμμετοχής που λαμβάνετε με την είσοδό σας, σας φέρνει πιο κοντά στην κατάκτησή του!

Ήρθαν και κέρδισαν τις εντυπώσεις

Γνωρίστε τα νέα Slot machines με ολοκαίνουρια παιχνίδια, εντυπωσιακά γραφικά, προοδευτικά jackpots και bonus games. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάστε την τύχη σας στη Νέα Προοδευτική Λειτουργία Thunder Cash Link στο Club Hotel Casino Loutraki. Καθίστε αναπαυτικά στις άνετες πολυτελείς δερμάτινες καμπίνες του νέου Party Time, απολαύστε τα ΔΩΡΕΑΝ ποτά σας και μπείτε σε ένα φαντασμαγορικό κόσμο νέων παιχνιδιών! Διαλέξτε το παιχνίδι που εξιτάρει την φαντασία σας και ζήστε μοναδική εμπειρία διασκέδασης με τα νέα συναρπαστικά μηχανάκια!

Live βραδιές & γκουρμέ απολαύσεις στο Neptune

Στο εστιατόριο Neptune ειδικά για τις γιορτινές ημέρες (24-25-26-31 Δεκεμβρίου και 1-2-5-8 Ιανουαρίου) θα προσφέρονται εορταστικά μπουφέ που θα συνοδεύονται από ζωντανή μουσική για ένα γιορτινό ταξίδι με αμέτρητες επιλογές, ενώ κάθε Τρίτη βράδυ το μενού εμπλουτίζεται με ασιατικές γεύσεις!



Πώς θα πάτε:

·Με το αυτοκίνητό σας, που θα το αφήσετε δωρεάν στο υπαίθριο ή το υπόγειο Parking του.

·Με τα ειδικά λεωφορεία του Casino που ξεκινούν από Αθήνα και Πειραιά και προσφέρουν δελεαστικό πακέτο μεταφοράς, που συνδυάζει εξαιρετικό φαγητό και έξτρα προνόμια για περισσότερη διασκέδαση!

Ραντεβού στο Club Hotel Casino Loutraki για φανταστικές γιορτές και.. let it wheel, let it wheel, let it wheel…

Ποσειδώνος 48, Λουτράκι

Τηλ: +302744060300