«Παρών» με 24 εκθέτες έδωσαν Ελλάδα και Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού Spielwarenmesse

Δυναμικό «παρών» με 24 εκθέτες έδωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού, Spielwarenmesse, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2019, στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, ενώ η αύξηση των Ελλήνων και των Κυπρίων επισκεπτών έφτασε το 14%.



Η Spielwarenmesse γιόρτασε με επιτυχία την 70ή επέτειό της με μέλη της βιομηχανίας από όλον τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η κορυφαία εμπορική έκθεση για παιχνίδια.



Δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα έξι επιχειρήσεις από 68 χώρες παρουσίασαν τις καινοτομίες τους στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης σε 68.500 εμπορικούς επισκέπτες και αγοραστές, από 131 χώρες.



Ειδικότερα, από την Ελλάδα και την Κύπρο συμμετείχαν οι εταιρίες: AS Company, CAMELINO, CHANOS S.A., Diakakis Imports S.A., ENGINO PUBLICATIONS LTD, ENGINO.NET LTD, FB Famous Brands, Gialamas D. & Co, HELLAS AIRPRO LTD, M.TOYS MONOPROSOPI EPE, MORIZ PRIVATE COMPANY IKE, Para Bellum Wargames Ltd., PAXOS SA, PHILOS TOYS, Procos S.A., Safe 'N' Beautiful PC, STAMATIS IOANNIDIS & SON SA, STAR JOHN PAPADOPOULOS & CO, Svoora, V. Christakopoulos S.A. και Verdes Innovations S.A., ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν οι FANTASIA TOYS, K-TOYZ και TUTOBO SMART TOYS.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, Ερνστ Κικ, αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, καθώς και στην 70ή επέτειο της έκθεσης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που διοργανώνουμε, διεθνώς, την κορυφαία εμπορική έκθεση παιχνιδιού, διατηρώντας κάθε χρόνο σε υψηλό επίπεδο τις προδιαγραφές της.



Θα επιμείνουμε και τα επόμενα χρόνια με την ίδια ενέργεια, δεσμευόμενοι έναντι των εκθετών μας και των εμπορικών επισκεπτών μας ότι θα τους παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η έκθεση πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 29 Ιανουαρίου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 2 Φεβρουαρίου 2020.



Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης Spielwarenmesse για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, για πληροφορίες, αλλά και για να συμμετάσχει στην επόμενη έκθεση, μπορεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του.