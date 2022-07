Ψήφος εμπιστοσύνης της Capital Group στην Alpha Bank

H Capital Group, ένας εκ των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, εμπιστεύεται τις προοπτικές της Alpha Bank, σε συνέχεια της επίτευξης μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και της επιστροφής της Τράπεζας σε κερδοφορία.

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, κατ' εφαρμογή του Ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της The Capital Group Companies, Inc. την 7.7.2022, η τελευταία κατέχει κατά την 4.7.2022 έμμεσα (μέσω της Capital Research and Management Company), 109.583.436 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,03%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας..

Ο επενδυτικός όμιλος διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 2,6 τρισ. δολάρια και αποτελεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ενεργούς θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως.