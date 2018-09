ReTech Innovation Challenge από τη Lamda Development

Την έναρξη μιας νέας σημαντικής πρωτοβουλίας, του ReTech Innovation Challenge, ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στον τελικό του μεγάλου διαγωνισμού καινοτομίας Disrupt Greece, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη.



Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκινάει άμεσα, φιλοδοξεί να κάνει “disrupt” στην αγορά του Retail και να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα καινοτομίας, με βάση την τεχνολογία και προσανατολισμένη σε νέες λύσεις.



Στο one on one interview με την Αναστασία Παρετζόγλου, ο Οδυσσέας Αθανασίου είπε χαρακτηριστικά:



«Ο νέος διαγωνισμός καινοτομίας θα αποτελέσει τη «γέφυρα» της Lamda Development με την νεοφυή επιχειρηματικότητα, θα συμβάλει στη μετεξέλιξη των malls σε σύγχρονα hubs καινοτομίας και τεχνολογίας, θα προσελκύσει νέους stakeholders και θα ενισχύσει τις σχέσεις μας με τους tenants και τους εκατομμύρια επισκέπτες μας.



Καλούμε νέους entrepreneurs να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, ανοίγουμε τις πόρτες των εμπορικών μας κέντρων για να τις εκθέσουν, φέρνουμε σε επαφή τις startups με τις μεγάλες επιχειρήσεις που φιλοξενούμε, προωθούμε νέες ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα».



Ο διαγωνισμός ReTech Innovation Challenge εστιάζει κυρίως σε ιδέες και προτάσεις σε τομείς όπως Retail, Food & Entertainment, Mall Services και θα «τρέξει» σε όλα τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development.



Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα αξιολογηθούν από εκπροσώπους της αγοράς, επενδυτές και επιχειρηματίες με σημαντική εμπειρία και θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πραγματικά case studies μιας μεγάλης αγοράς, όπως αυτή του Retail.



Οι φιναλίστ θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να εκθέσουν τις προτάσεις τους σε ένα μεγάλο κοινό, σε ειδικά booths που θα στηθούν στο Τhe Mall Athens, στο Golden Hall και στο Mediterranean Cosmos, ενώ οι νικητές θα κερδίσουν χρηματικά βραβεία και υπηρεσίες mentoring και coaching για να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα.



Οι όροι και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού καινοτομίας θα ανακοινωθούν στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της η πρωτοβουλία, μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ενώ το ReTech Innovation Challenge θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο event το Φεβρουάριο στις εγκαταστάσεις του The Mall Athens.