Σε λειτουργία τέθηκε το εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών λιθίου της κοινοπραξίας Dongfeng- CATL

Ένα εργοστάσιο που συγκροτήθηκε από την Dongfeng Electric Vehicle Co. Ltd. και την εταιρία παραγωγής μπαταριών λιθίου (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. -CATL) τέθηκε σε λειτουργία.



Η Dongfeng, είναι μία θυγατρική εταιρία της κρατικής κοινοπραξίας Dongfeng Motor Corporation που έχει την έδρα της στην πόλη Γουχάν, στα κεντρικά της Κίνας.



Η κοινοπραξία για το νέο εργοστάσιο συγκροτήθηκε τον Απρίλιο, στην Οικονομική και Τεχνολογική Ζώνη της πόλης Γουχάν, ενώ το εργοστάσιο αναμένεται να έχει τρεις γραμμές παραγωγής μέχρι το 2019. Η παραγωγή του εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 192.000 ζεύγη μπαταριών οικονομικής αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020.



Η πόλη Γουχάν αποτελεί την μεγαλύτερη βιομηχανική βάση παραγωγής αυτοκινήτων στην Κίνα, καθώς παράγει δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως.