“Ship of the year 2019” το WORLDCHAMPION JET της SEAJETS

Το ταχύπλοο World Champion Jet της SEAJETS βραβεύτηκε ως το «Πλοίο της Χρονιάς» από τα διεθνούς κύρους βραβεία «Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2019».

Το συγκεκριμένο βραβείο δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο, αναγνωρίζοντας το μοναδικό σχεδιασμό, την καινοτομία και τη συμβολή του πλοίου στην Ελληνική ναυτιλία.

Τα διεθνούς αναγνώρισης και κύρους βραβεία “Lloyd’s List Greek Shipping Awards” διοργανώνονται από τη Lloyd’s List, τη ναυτιλιακή εφημερίδα που ιδρύθηκε το 1734. Η αξιολόγηση των βραβευθέντων γίνεται από μια ανεξάρτητη ομάδα 10 κριτών από πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ναυτιλίας.

Στα βραβεία δίνουν το παρόν κάθε χρόνο οι πρωταγωνιστές της ελληνικής και της διεθνούς ναυτιλίας, οι οποίοι διαγωνίζονται σε 17 διαφορετικές κατηγορίες (Ship of the Year, Tanker Company of the Year, Shipbroker of the Year, International Personality of the Year κ.α.).

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το βραβείο αποτελεί μεγάλη αναγνώριση και τιμή για τη SEAJETS, με δεδομένο ότι ήταν η πρώτη φορά που βραβεύεται ένα ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο στα ‘Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2019’, καταλαμβάνοντας μια θέση δίπλα στα πιο αναγνωρισμένα πλοία.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που το WorldChampion Jet βραβεύεται ως το πλοίο της χρονιάς από την Ελληνική ναυτιλιακή μας οικογένεια.

Η Formula 1 των Κυκλάδων, όπως την αποκαλούν οι Νησιώτες μας, είναι ένα μοναδικό στο είδος του ταχύπλοο υψηλοτάτων επιδόσεων και προδιαγραφών, το οποίο μάλιστα κατέχει και μια θέση στο βιβλίο των παγκοσμίων ρεκόρ Guinness για την ταχύτητα του που μπορεί να φτάσει τους 50 κόμβους. Πολύ σημαντικά είναι και τα φιλικά χαρακτηριστικά του προς το περιβάλλον σε σχέση με τους ρύπους που εκπέμπουν οι 2 αεροπορικού τύπου τουρμπίνες που διαθέτει και τα λίγα απόνερα που δημιουργεί όταν κινείται.

Στη Seajets οι στόχοι μας είναι απόλυτα ταυτισμένοι με τους στόχους όλων των Ελλήνων που θέλουν να δουν την Ελλάδα, αυτή τη χώρα με την τεράστια ιστορία και πολιτισμό, να ξαναχαμογελά και να επιστρέψει η υπερηφάνεια και η χαρά στις καρδιές όλων των Ελλήνων.

»Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα στο Αιγαίο μας, στην Ελλάδα μας που ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να την λησμονούν, συμβάλλοντας πάντα στην ανάδειξή της για να προβάλλεται στο εύρος που της αξίζει. Προσπαθώ πάντα να περνώ στους νέους ανθρώπους να έχουν στόχους, όραμα, να ονειρεύονται το μέλλον τους και να παλεύουν για τις βασικές τους αρχές με σεβασμό στους ανθρώπους που συμβάλουν με το κύρος τους, την αξιοπιστία τους και τα ιδανικά τους στο καλύτερο αύριο της Ναυτιλίας μας.

Πιστεύουμε ότι η κοινωνία, χωρίς να σέβεσαι, να ζεις, να αναπνέεις μαζί με τον άλλον δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό το βραβείο το γιορτάζει μαζί μας όλο το Αιγαίο και είναι όλοι εδώ, ο Δήμαρχος Ραφήνας, οι Πρεσβευτές-Δήμαρχοι των Κυκλάδων από την όμορφη Σίκινο, Σέριφο, Νάξο, Φολέγανδρο, Σαντορίνη, Θηρασιά».

Το WorldChampion Jet το ταχύπλοο με ρεκόρ Guinness για την ταχύτητα του, ταξίδευε καθημερινά από Πειραιά για Σύρο, Μύκονο, Νάξο και Σαντορίνη με μοναδική ταχύτητα, άνεση, συνέπεια και σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό concept που περιλαμβάνει ένα αυθεντικό μονοθέσιο της Formula 1 ανακηρύχτηκε επάξια ως πλοίο της χρονιάς.

Η απονομή των βραβείων έγινε την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019, στο Athenaeum InterContinental σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία προσωπικοτήτων και εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης και οι Δήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, Σαντορίνης, Αντώνης Σιγάλας, Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, Φολεγάνδρου, Ευθαλία Παπαδόπουλου, και Θηρασιάς, Πέτρος Καραμολέγκος.