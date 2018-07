Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον Όμιλο SEVEN ENERGY για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, μέλος του Ομίλου SEVEN ENERGY, για την από κοινού υποβολή δεσμευτικής προσφοράς στη δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Μελίτη.



Η SEVEN ENERGY και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ανάμεσα στους έξι υποψηφίους που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των δύο μονάδων. Η στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων συνδυάζει την εμπειρία της SEVEN ENERGY σε επίπεδο τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής στη λιγνιτική αγορά (εξόρυξη κι ηλεκτροπαραγωγή) τη στρατηγική της προσέγγιση και την οικονομική της ευρωστία, με την ηγετική θέση και τη βαθιά γνώση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά.



Ο Όμιλος SEVEN ENERGY είναι ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης, ο οποίος εξελίχθηκε από μια εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο. Βασική αποστολή του Ομίλου SEVEN ENERGY είναι να προσφέρει στην αγορά ασφαλή και αξιόπιστο εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο να παραμένουν οι ενεργειακές πηγές οικονομικά προσιτές, προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Ο Όμιλος SEVEN ENERGY έχει ισχυρό ιστορικό στη λειτουργία ορυχείων λιγνίτη στην Τσεχία, καθώς και στη λειτουργία και την αναβάθμιση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και επενδύει στην αποδοτικότητα των μονάδων του, ελαχιστοποιώντας την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές και τα απόβλητα.



Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, με ισχυρή παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής κι εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που επένδυσε στην αγορά θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα με την ίδρυση το 2000 της εταιρείας ΗΡΩΝ, η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί από το 2004 την πρώτη ιδιωτική μονάδα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Πλέον, ο Όμιλος ΗΡΩΝ διαθέτει και λειτουργεί δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που προσεγγίζει τα 600 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περίπου 1200 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.



Σχολιάζοντας την κοινοπραξία, ο Alan Svoboda, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου SEVEN ENERGY, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιφανείς επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για μια συνεργασία με μακροπρόθεσμη προοπτική, με αφετηρία την από κοινού υποβολή προσφοράς για τις μονάδες της Μεγαλόπολης και της Μελίτης. Από την πλευρά της, η SEVEN ENERGY, εισφέρει μια μοναδική τεχνογνωσία στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό λιγνιτικών μονάδων, ενώ παράλληλα έχουμε βιώσει την εμπειρία του μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς. Καθώς η ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται επίσης σε βαθύ μετασχηματισμό, είμαστε σίγουροι πως από κοινού μπορούμε να προσφέρουμε μια ισχυρή βάση για το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με τη SEVEN ENERGY, έναν εδραιωμένο διεθνή παίκτη με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες και παραγωγικές λύσεις για την ελληνική αγορά ενέργειας. Όντας ο πρώτος ιδιωτικός Όμιλος που επένδυσε στο άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μαζί με τη SEVEN ENERGY, μπορούν να διασφαλίσουν ένα πολύ πιο αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τις λιγνιτικές μονάδες στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών».