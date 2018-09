Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι επισκέπτες στην ΔΕΘ

Με ενθουσιασμό και αμείωτο ενδιαφέρον έχει «αγκαλιάσει» ο κόσμος την 83η ΔΕΘ, συρρέοντας καθημερινά στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που έχει μετατραπεί σε μια μικρή «πολιτεία» εκθετών και επισκεπτών. Και η χθεσινή ημέρα απέδειξε πως η Θεσσαλονίκη –και όχι μόνο- έχει επιστρέψει στη ΔΕΘ.



Μεγάλη είναι η κίνηση στα περίπτερα των Επιμελητηρίων, που δίνουν δυναμικό «παρών» στην 83η ΔΕΘ. Άλλωστε 48 Επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα με 360 επιχειρήσεις «συστήνονται» στον κόσμο και προβάλλουν την παραγωγή από κάθε γωνιά της χώρας. Ξεχωριστές εκθεσιακές συμμετοχές διαθέτουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Σερρών και το Επιμελητήριο Κοζάνης.



Σημαντικό ενδιαφέρον προσελκύουν και οι επιμέρους θεματικές ενότητες της 83ης ΔΕΘ, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά και τη γαστρονομία. Για 3η συνεχή χρονιά διοργανώνεται στο περίπτερο 2 το Φεστιβάλ Τέχνης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος Artecitya με τον γενικό τίτλο “THE NEW NEW”, το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες Virtual World, Games & Politics, Σύγχρονη Τέχνη και Τεχνολογία και Freiraum.



Χθες στη σκηνή των music events ανέβηκαν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που παρέσυραν το κοινό με τα τραγούδια τους, δίνοντας τον μουσικό παλμό της ημέρας.



Απόψε σειρά έχει το αφιέρωμα στον συνθέτη Μάριο Τόκα, με τίτλο «Η δική μου πατρίδα», στο οποίο συμμετέχουν οι Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα και Μίλτος Πασχαλίδης, όλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες του έντεχνου τραγουδιού. Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθεί τις συναυλίες με το εισιτήριο της 83ης ΔΕΘ.



Και βέβαια τους επισκέπτες περιμένει και το «Μουσείο Άγριας Δύσης», με το ιδιαίτερο σαλούν του, στην ταράτσα του περιπτέρου 11, για ένα περιπετειώδες ταξίδι στο Φαρ Ουέστ.



Στο πρόγραμμα των σημερινών παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζουν η εκδήλωση «SelectUSA:Invest in the United States of America», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», στην αίθουσα «Ολυμπιάς», στις 17:00, η εκδήλωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μία νέα γεωργία σε μία νέα εποχή: καινοτομία, γνώση και ψηφιακός μετασχηματισμός στην ΚΑΠ μετά το 2020», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Γερμανός», στην αίθουσα Α, στις 17:00, η εκδήλωση του ΑΠΘ «C4C (connect4children), μια φιλόδοξη συνεργασία προς όφελος των παιδιών», στο περίπτερο 14 (AKADEMIA), στις 19:00, η εσπερίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσσαλονίκη-τουριστικός προορισμός του αύριο», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Γερμανός», στην αίθουσα Β, στις 19:00, αλλά και το workshop της Coca Cola για τη δράση «Print Your City», στο αμερικανικό περίπτερο 13, στις 20:00. Για το σύνολο των παράλληλων εκδηλώσεων μπορείτε να ενημερώνεστε στο ακόλουθο link: https://tif.helexpo.gr/el/2018_Events_Programme.



Η φετινή έκθεση είναι Smoke Free και μετατρέπεται στην πρώτη ανοιχτή, αστική νησίδα της οποίας οι χώροι είναι απαλλαγμένοι από τον καπνό του τσιγάρου. Η ΔΕΘ-Helexpo παροτρύνει τους επισκέπτες να μην καπνίζουν στους εξωτερικούς χώρους –το κάπνισμα απαγορεύεται ούτως ή άλλως εντός των περιπτέρων- αλλά να κατευθύνονται στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες καπνιζόντων.



Επίσης, όσοι εκθέτες και επισκέπτες της 83ης ΔΕΘ ταξιδεύουν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, μπορούν εύκολα να κάνουν check in και να παραδίδουν τις αποσκευές τους στο περίπτερο της Fraport μέσα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (στον υπαίθριο χώρο ιδιαίτερης προβολής, τομέας Β13, παραπλεύρως του Περιπτέρου 15).



Το ωράριο της 83ης ΔΕΘ τις καθημερινές είναι 16:00 με 22:00.



Η έκθεση βρίσκεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). Επίσημο ποτό της 83ης ΔΕΘ είναι η Coca Cola και επίσημο αυτοκίνητο είναι τα DS Automobiles της εταιρείας Γιαννίρης. Η βιομηχανία «Παπαστράτος» υποστηρίζει την πρωτοβουλία Smoke Free ΔΕΘ. Επίσημα Ξενοδοχεία των Music Events είναι τα Capsis και Capsis Bristol. Χορηγός των Blues Brothers είναι το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδος συνέβαλε στον στολισμό της Θεσσαλονίκης με τα αστέρια στα χρώματα των ΗΠΑ.