Τρία επενδυτικά σχήματα αποκλείονται από τη β' φάση του διαγωνισμού για τα ΕΛΠΕ

Απέκλεισε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ τρία επενδυτικά σχήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (από κοινού πώληση τουλάχιστον 50,1% από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ).



Όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση, κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τη φάση υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του διαγωνισμού, οι εξής (αλφαβητικά):



1. Alrai Group Holdings Limited

2. Carbon Asset Μanagement DWC-LLC και Alshaheen Group S.A. (σε κοινοπραξία)



3. Gupta Family Group Alliance.