Βραβεύσεις της Anytime στα “Peak Performance Marketing Awards”

Η Anytime, η απευθείας ασφάλιση της INTERAMERICAN, διακρίθηκε στα «Peak Performance Marketing Awards», που υποστηρίζονται από την Google και οργανώθηκαν από το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, στις 4 Ιουνίου.



Συγκεκριμένα η Anytime βραβεύτηκε στις παρακάτω κατηγορίες:



Best Sales Campaign: Με χρυσό βραβεύτηκε η performance καμπάνια « Μη μένεις ανασφάλιστος» η οποία αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις τεχνικές και τα κανάλια του Performance Marketing, συμβάλλοντας σε εντυπωσιακή αύξηση των online πωλήσεων.



Best Paid Search Campaign: Με χρυσό βραβεύτηκε η performance καμπάνια «Μη μένεις ανασφάλιστος», η οποία συνέβαλε στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, αξιοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης.



Best Content Marketing Campaign: Με μπρονζέ βραβεύτηκε η performance καμπάνια «Special native ενέργεια της Anytime στην ενότητα Immotion του gazzete.gr» η οποία δημιούργησε online περιεχόμενο (π.χ. Native Advertising σε websites ή με Influencers στα Social Media) για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων, όπως η αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.



Best Performance in Finance & Insurance: Με μπρονζέ βραβεύτηκε η Anytime για τη γενικότερη επίδοσή της στον κλάδο Χρηματοοικονομικών και Ασφάλισης, χρησιμοποιώντας τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στο Performance Marketing.