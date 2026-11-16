Μισός αιώνας συνεχούς παρουσίας και βιομηχανικής αριστείας συνδέει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μετατρέποντας το εργοστάσιο της πόλης σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και μοχλό στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Από το 1975, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της, η παραγωγική μονάδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και σταθερούς πυλώνες της βιομηχανικής ζωής της Βόρειας Ελλάδας. Πενήντα χρόνια μετά, το εργοστάσιο δεν περιορίζεται στον ρόλο μιας σύγχρονης παραγωγικής εγκατάστασης, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται διαρκώς, επενδύει στην καινοτομία και δημιουργεί ουσιαστική αξία για την πόλη, τους ανθρώπους της και την ελληνική οικονομία.

Ευρωπαϊκή διάκριση και 100% ελληνική πρώτη ύλη

Η τεχνογνωσία και η προσήλωση στην ποιότητα έχουν καταστήσει τη μονάδα της Θεσσαλονίκης σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Με κριτήρια την υψηλή αποδοτικότητα και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, το εργοστάσιο αναδείχθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2025 ως το καλύτερο εργοστάσιο της Heineken στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 52 παραγωγικές μονάδες.

Διαθέτοντας τρεις υπερσύγχρονες γραμμές συσκευασίας (φιάλης, κουτιού και βαρελιού) καθώς και βυνοποιείο δυναμικότητας 28.000 τόνων βύνης ετησίως, η μονάδα στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Η παραγωγή τροφοδοτείται αποκλειστικά από 100% ελληνικό κριθάρι, προερχόμενο από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας της εταιρείας. Παράλληλα, το παραγωγικό αποτύπωμα του εργοστασίου διευρύνεται συνεχώς: εκτός από την αγαπημένη μπίρα Νύμφη, από το 2025 στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης παράγεται και εμφιαλώνεται και η σειρά premium mixers, ΤΣΙΚΙ.

Οι άνθρωποι στην καρδιά της επιτυχίας

Πίσω από κάθε διάκριση και κάθε παραγωγικό ορόσημο βρίσκονται οι 180 εργαζόμενοι του εργοστασίου (από το σύνολο των περίπου 800 εργαζομένων της εταιρείας πανελλαδικά). Της ομάδας ηγείται η Διευθύντρια του εργοστασίου, Μαίρη Κολλίγρη.

Η παρουσία της σε μια κορυφαία θέση διοικητικής ευθύνης αναδεικνύει έμπρακτα τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και τη σημασία της γυναικείας ηγεσίας στον απαιτητικό κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής.

Πρωτοπορία στη βιωσιμότητα και κοινωνικό αποτύπωμα

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αποτυπώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας της Θεσσαλονίκης. Έργα ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας, η αξιοποίηση ηλιακής θερμικής ενέργειας και η εγκατάσταση υβριδικού λέβητα συνθέτουν ένα πιο υπεύθυνο παραγωγικό μοντέλο. Εξίσου εμβληματική είναι η ένταξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης του πρώτου ηλεκτρικού βαρέος οχήματος διανομής 19 τόνων στον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επενδύει στην κοινωνική συνοχή της πόλης. Μέσα από τη συνεργασία της με τη μη κυβερνητική οργάνωση Odyssea, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και το πρόγραμμα Green Academy, άνθρωποι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εκπαιδεύονται σε «πράσινα» επαγγέλματα, ενδυναμώνονται και βρίσκουν διέξοδο στην αγορά εργασίας.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Οικονομικό αποτύπωμα εθνικής εμβέλειας

Η δυναμική του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με την τοπική αγορά, τους πελάτες και τους επαγγελματίες της Βόρειας Ελλάδας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης συνεισφοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της EY (2024), η συνολική προστιθέμενη αξία της εταιρείας στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 763 εκατομμύρια ευρώ. Για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της στο ΑΕΠ δημιουργούνται επιπλέον 4,9 ευρώ προστιθέμενης αξίας, ενώ συνολικά υποστηρίζονται περίπου 37.000 θέσεις εργασίας (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες). Με δίκτυο 4.350 προμηθευτών, 1.450 χονδρεμπόρων και 110.000 σημείων πώλησης, η εταιρεία εξάγει το 14% της παραγωγής της σε 41 χώρες.

Ηχηρό «παρών» από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση

Το πολυσχιδές αυτό αποτύπωμα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στις 10 Νοεμβρίου, παρουσία πελατών, συνεργατών και εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την εκδήλωση τίμησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Σωκράτης Δωρής, Κώστας Γιουτίκας και Γιώργος Κεφαλάς, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιδήμαρχος Δήμου Δέλτα, Σοφία Μαυρίδου.