Αύξηση πωλήσεων κατά 8,2% στα 181,4 εκατ. ευρώ και άνοδο των συγκρίσιμων κερδών μετά από φόρους κατά 15,1% στα 12,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ το εννεάμηνο του 2026, ενισχύοντας συνολικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2026–2030, με νέες συμφωνίες και επενδύσεις που διευρύνουν το εμπορικό αποτύπωμα και ενισχύουν τις υποδομές της.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η επέκταση της παρουσίας της στο City Link και στο Riviera Galleria, η ανάπτυξη του νέου concept attica Beauty, καθώς και η μετάβαση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε μοντέλο 3PL.

Ισχυρή αύξηση μεγεθών και λειτουργικής κερδοφορίας

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 181,4 εκατ. ευρώ (+8,2%) έναντι 167,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική τάση. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 67,7 εκατ. ευρώ (+9,6%), με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 37,3%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) έφτασαν τα 18,7 εκατ. ευρώ (+14,2%).

Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ (+15,2%) έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, και τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε 12,9 εκατ. ευρώ (+15,1%) έναντι 11,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η σημαντική αυτή αύξηση υποστηρίχθηκε από τη θετική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης (+7,31%), την ενίσχυση των πωλήσεων Tax Free (+9%) και τη δυναμική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (+25,5%).

Θετική συμβολή είχαν επίσης η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων και ο εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας του e-shop.

Δ. Μπούμης: «Μετατρέπουμε τις επενδύσεις σε διατηρήσιμη κερδοφορία»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, ανέφερε:

«Η ισχυρή πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα στο εννεάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μας επιλογών, επιτρέποντάς μας να είμαστε αισιόδοξοι για το κλείσιμο του έτους.

Παράλληλα, προχωρούμε στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία μας στο City Link και στο Riviera Galleria, αναπτύσσοντας νέα εμπορικά concepts, όπως το attica Beauty, και επενδύοντας στις υποδομές, την τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ως εισηγμένη πλέον εταιρεία, η προτεραιότητά μας παραμένει σαφής: να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας και να μετατρέπουμε τις επενδύσεις μας σε μετρήσιμα αποτελέσματα και διατηρήσιμη κερδοφορία για την εταιρεία και τους μετόχους μας».

Η δυναμική των φυσικών καταστημάτων και η ανάκαμψη του Tax Free

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η εμπορική δραστηριότητα του δικτύου φυσικών καταστημάτων διατήρησε τη θετική της πορεία, με την προσθήκη περισσότερων από 60 νέων brands να διευρύνει την απήχηση σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών.

Οι πωλήσεις του δικτύου αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, επίδοση που προήλθε τόσο από την άνοδο του αριθμού των συναλλαγών κατά 2,3% όσο και από την ενίσχυση της μέσης αξίας συναλλαγής κατά 5,1%. Παράλληλα, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επισκεψιμότητας αποτυπώθηκε στον δείκτη μετατροπής επισκεπτών σε αγορές (conversion rate), ο οποίος ανήλθε σε 37,1%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς επισκέπτες από τρίτες χώρες —κυρίως από την Τουρκία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σημείωσε άνοδο 9%, ανακτώντας τη δυναμική της και αντιστρέφοντας την πτωτική τάση του πρώτου τριμήνου που είχε προκληθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις Tax Free αντιπροσωπεύουν πλέον το 10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Άλμα 25,5% για το e-shop και επενδύσεις σε νέες υποδομές

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 25,5%.

Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από τη βελτίωση της ψηφιακής αγοραστικής εμπειρίας και τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του e-shop, το οποίο πλέον περιλαμβάνει περισσότερους από 65.000 κωδικούς, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ φυσικού και ψηφιακού δικτύου.

Ταυτόχρονα, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων με επίκεντρο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργικής της οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνει τη μετάβαση σε μοντέλο 3PL (Third-Party Logistics) για τη διαχείριση των αποθηκών και των διανομών της, καθώς και την εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος, ενώ προχωρά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των εφαρμογών CRM και Loyalty για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών της.