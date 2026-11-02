Σε στρατηγική συνεργασία με τη Goldair Cargo για την ανάθεση υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) στο ηλεκτρονικό της κατάστημα προχώρησε η «Αττικά Πολυκαταστήματα».

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί βασικό πυλώνα του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2026-2030 της εταιρείας, το οποίο προβλέπει συνεχείς επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των καταναλωτών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σύμπραξη των δύο πλευρών έρχεται ως φυσική συνέχεια των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που καταγράφει το attica e-shop.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει πλέον ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 65.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σημείωσε σημαντική άνοδο τόσο στις πωλήσεις (+23%) όσο και στην επισκεψιμότητα (+22%).

Αναφερόμενος στη νέα συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένει αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της εταιρείας.

Παράλληλα, σημείωσε πως η εξειδίκευση της Goldair Cargo θα επιτρέψει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στην αυξημένη δραστηριότητα της ψηφιακής πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας γρήγορη εξυπηρέτηση και μια ενιαία, υψηλής ποιότητας αγοραστική εμπειρία σε όλα τα κανάλια διάθεσης.