Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιταχύνει το πενταετές στρατηγικό της πλάνο το 2025, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων, την αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών και τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι ο εξορθολογισμός του δικτύου συνεχίζεται με τη μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε franchise. Η αλυσίδα αναζητά επίσης εξαγορές τοπικών εταιρειών σε περιοχές με ασθενή παρουσία, όπως η πρόσφατη συμφωνία με την Πτολεμαΐς για την απόκτηση πέντε καταστημάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως franchise.

Ο κ. Λαβίδας υπογράμμισε τη στήριξη της μητρικής Ahold Delhaize στην ελληνική αγορά και στην ΑΒ Βασιλόπουλος, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει σκέψη πώλησης της εταιρείας αυτή τη στιγμή.

Η διοίκηση στοχεύει στην επιστροφή στην κερδοφορία έως το 2026 και στην επαναφορά του λειτουργικού περιθωρίου στο 4% έως το 2028, από 1,4% σήμερα. Η εταιρεία ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς (+6,6%) και σχεδιάζει να φτάσει τα 900 καταστήματα έως το 2028, κυρίως μέσω franchise.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος ανήλθε σε 1,94 δισ. ευρώ (μείωση 1,8% από 1,97 δισ. το 2023 λόγω αναδιάρθρωσης δικτύου). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 115% στα 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 68,7 εκατ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν στα 14,94 εκατ. ευρώ (μείωση 29,9%) και οι ζημίες μετά φόρων στα 15,79 εκατ. ευρώ (μείωση 18,1%). Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 41,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας νέα καταστήματα, πράσινη ανάπτυξη, υποδομές και τεχνολογίες.

Η εταιρεία ενίσχυσε το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus, επενδύοντας 30 εκατ. ευρώ σε προσφορές και πόντους το 2024, ποσό που θα φτάσει τα 35 εκατ. ευρώ το 2025. Τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης επεκτάθηκαν στο 70% των εταιρικών καταστημάτων, ενώ ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών εγκαταστάθηκαν σε 190 καταστήματα.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιτάχυνε τις επενδύσεις σε τεχνολογία, e-commerce και fast delivery, αναβαθμίζοντας την omni-channel εμπειρία.

Το 2024, άνοιξε 3 νέα εταιρικά καταστήματα και 50 νέα franchise, φτάνοντας συνολικά τα 652 καταστήματα (254 εταιρικά και 384 franchise). Στόχος είναι τα 900 καταστήματα έως το 2028, εκ των οποίων τα 700 μέσω franchise. Η ιδιωτική ετικέτα αποτελεί στρατηγικό μοχλό, με στόχο αύξησης του μεριδίου στο 40% την επόμενη πενταετία και εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.