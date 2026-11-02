Σε τροχιά δυναμικής ενίσχυσης κινείται το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος, με τον συνολικό αριθμό των σημείων πώλησης να αναμένεται να υπερβεί τα 500 καταστήματα πανελλαδικά μέχρι το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη αυτή εδράζεται στη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της αλυσίδας, ενισχύοντας περαιτέρω τη φυσική παρουσία της εταιρείας δίπλα στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Η διάρθρωση του δικτύου βασίζεται σε δύο συμπληρωματικά μοντέλα καταστημάτων που απαντούν σε διαφορετικές καταναλωτικές ανάγκες.

Ειδικότερα, τα 336 σημεία θα λειτουργούν υπό το σήμα AB Shop & Go, εστιάζοντας σε αστικά κέντρα, γειτονιές και σημεία υψηλής διέλευσης για γρήγορες καθημερινές αγορές.

Παράλληλα, 172 καταστήματα θα αναπτυχθούν ως ΑΒ Συνεργάτης, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου στην περιφέρεια, σε νησιά, μικρότερες επαρχιακές πόλεις και τουριστικούς προορισμούς, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις προμηθειών για τα τοπικά νοικοκυριά.

Η στρατηγική επιλογή του μοντέλου franchise αναδεικνύει τον ρόλο των τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους και επενδύουν στον τόπο τους.

Από την πλευρά της, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρέχει συνεχή και πολυεπίπεδη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της συνεργασίας, από την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέχρι την εκπαίδευση του προσωπικού, τα σύγχρονα λειτουργικά εργαλεία και τη συνεχή τεχνογνωσία για την αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.

Η αναπτυξιακή πορεία και η καινοτομία των καταστημάτων ευκολίας (convenience stores) της εταιρείας απέσπασαν πρόσφατα σημαντική αναγνώριση στα Super Market Awards.

Η αλυσίδα κατέκτησε δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες «Δίκτυο Franchising» και «Πρότυπο Κατάστημα Convenience Τροφίμων», καθώς και ένα χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Δίκτυο S/M Franchising Convenience», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της υπεροχή στον συγκεκριμένο κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων.