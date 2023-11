Την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην Κύπρο, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στα ελληνικά e-shops στην Μεγαλόνησο, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευκολία από τα ελληνικά e-shops ανακοίνωσε η BOX NOW.

Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται ήδη με την εγκατάσταση έως και 120 BOX NOW Lockers σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου μέχρι το τέλος του 2023, προσφέροντας την ταχύτερη και πιο οικονομική λύση στην παραλαβή και αποστολή δεμάτων.

Η παράδοση των παραγγελιών θα γίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον η BOX NOW Ελλάδας λειτουργεί και ως hub στο ΙΤ και στο Marketing για τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος όπως Κροατία και Βουλγαρία. Μέσα στο 2023, η BOX NOW θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια παραδόσεις, ενώ μέχρι στιγμής συνεργάζεται με περισσότερα από 1.600 e-shops.

Η BOX NOW είναι θυγατρική του Emma Capital Group, το οποίο έχει να επιδείξει ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ, και στην Profarm.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει επίσης με μειοψηφικό ποσοστό το Olympia Group, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα PCP. Όπως ανακοινώθηκε έχει δίκτυο με 70.000 θυρίδες και 2.000 BOX NOW Lockers πανελλαδικά, με στόχο να φτάσει τις 150.000 θυρίδες και 3.000 BOX NOW Lockers μέχρι το τέλος του 2024. O καταναλωτής μπορεί να παραλάβει το δέμα του οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιθυμεί από τα 24/7 προσβάσιμα BOX NOW Lockers.

O φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παράδοσης της ΒΟΧ NOW, βοηθά τους συνεργάτες της να βελτιώσουν την αγοραστική εμπειρία του πελάτη τους, προσφέροντάς τους ευκολία και ανεξαρτησία κατά την παραλαβή των παραγγελιών τους. Η επένδυση της εταιρείας έχει ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ δείχνοντας την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων στο επιχειρησιακό της πλάνο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων, είναι αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης και αποστολής δεμάτων. Απασχολεί 240 εργαζόμενους ειδικευόμενους σε διαφορετικούς τομείς.