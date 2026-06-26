Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ICTS Hellas απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Internal Communications & Employee Engagement by Sector – Security & Safety στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού και συνεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η νέα αυτή διάκριση αναγνωρίζει την εξέλιξη της στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία εστιάζει στην ουσιαστική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων της, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας ή ρόλου. Σε έναν κλάδο όπου μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιείται καθημερινά στην «πρώτη γραμμή», σε αεροδρόμια, λιμάνια και κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα, η ICTS Hellas συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση, τη συνεργασία και το αίσθημα του «ανήκειν».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η εταιρεία διεύρυνε το πλέγμα δράσεων που αφορούν την αναγνώριση και την υποστήριξη των εργαζομένων της, συνδυάζοντας σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας με ουσιαστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινή εμπειρία εργασίας. Παράλληλα, συνέχισε να καλλιεργεί μια κουλτούρα ενεργού συμμετοχής μέσα από δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να συνδέονται όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και μέσα από κοινές αξίες και σκοπούς.

Με αφορμή τη διάκριση, ο CEO της ICTS Hellas, κ. Χρήστος Μανιατόπουλος δήλωσε: «Στην ICTS Hellas πιστεύουμε ότι η ασφάλεια ξεκινά από τους ίδιους τους ανθρώπους που τη διασφαλίζουν καθημερινά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια εταιρική κουλτούρα που ενώνει, υποστηρίζει και αναγνωρίζει τη συμβολή κάθε εργαζομένου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρησιακή αριστεία».