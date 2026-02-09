Σε μία νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Cosmos Sport με τη συμπλήρωση 100 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Όμιλος, που απασχολεί πλέον σχεδόν 2.000 εργαζομένους, έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών άνω των 245 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας διψήφια ανάπτυξη σε σχέση με το 2024.

Βασικός στόχος και προτεραιότητα του Ομίλου για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η περαιτέρω επέκταση του δικτύου του σε όλη την Ελλάδα.

Η πορεία της Cosmos Sport, από το πρώτο κατάστημα στη Χερσόνησο Κρήτης το 1982, έως τη σημερινή δυναμική παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο, στηρίζεται στο πάθος των ανθρώπων που την πλαισιώνουν, αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες-ορόσημα όπως αυτής της ένταξής της στον Όμιλο JD Sports το 2022. Μία κίνηση με πολλαπλά οφέλη που ενισχύει σημαντικά τη διεθνή δυναμική του brand.

Η επέτειος των 100 καταστημάτων της Cosmos Sport γιορτάστηκε με μία μεγάλη εκδήλωση στο Αθλητικό Κέντρο «Σεράφειο» στην Αθήνα, παρουσία 350 εργαζομένων από Ελλάδα και Κύπρο, αφιερωμένη αποκλειστικά στους ανθρώπους της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Cosmos Sport τίμησε και επιβράβευσε τους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην πορεία και την ανάπτυξή της.

Παράλληλα, η οικογένεια Τσικνάκη μοιράστηκε στιγμές από την ιστορία της εταιρείας, τις αποφάσεις που τη διαμόρφωσαν και τις αξίες της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που παραμένουν σταθερές μέχρι σήμερα. Μέσα από ζωντανό διάλογο μεταξύ στελεχών, παρουσιάστηκαν το όραμα και οι στόχοι της επόμενης τριετίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Sport, Μιχάλης Τσικνάκης, δήλωσε σχετικά:

«Τα 100 καταστήματα δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της δημιουργικότητας και του πάθους των ανθρώπων μας. Είναι κάτι που μας γεμίζει μεγάλη περηφάνια, αλλά και συγκίνηση, και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο πάθος προς το κοινό μας όραμα: Να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία, λύσεις και τεχνογνωσία μέσα από τον Όμιλο, όμως αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι ο τρόπος που τα αξιοποιούμε. Η επιτυχία έρχεται όταν αυτά συνδυάζονται με μια ανθρωποκεντρική και προσωπική προσέγγιση προς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται».