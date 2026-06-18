Στη διεθνή έκδοση ομολογιών επενδυτικής βαθμίδας, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και χωρίς εξασφαλίσεις (Senior Unsecured Notes Investment Grade), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).

Πρόκειται για μια έκδοση 7ετούς διάρκειας που αξιοποιεί την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα της εταιρείας, με στρατηγικό στόχο τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών.

Αυτό αποτελεί το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024, ανοίγοντας διάπλατα την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές στο βιβλίο προσφορών να υπερβαίνουν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ (υπερκάλυψη 5,2 φορές).

Το ορόσημο αυτό ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) και καθιστά τον ΔΑΑ έναν από τους κορυφαίους εκδότες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μία από τις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις Investment Grade από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και η πρώτη από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.

Υψηλότερη αξιολόγηση από την Ελληνική Δημοκρατία

Η πιστοληπτική ποιότητα και το ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ του ΔΑΑ επιβεβαιώνονται από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους, οι οποίοι κατατάσσουν την εταιρεία σε ένα κλειστό, περιορισμένο κλαμπ ελληνικών επιχειρήσεων με αξιολόγηση υψηλότερη από την ίδια τη χώρα.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Έκδοσης

Μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση, η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επιτυγχάνει τρεις κεντρικούς άξονες ανάπτυξης:

Διαφοροποίηση πηγών Χρηματοδότησης: Μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα τραπεζικού δανεισμού και διεθνών αγορών, στηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Χρηματοοικονομική Ευελιξία: Μερική μετάβαση από δανεισμό με εξασφαλίσεις σε χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις, βελτιώνοντας τους οικονομικούς όρους και το συνολικό κόστος δανεισμού.

Διεύρυνση επενδυτικής βάσης: Εισαγωγή του πιστωτικού προφίλ της εταιρείας στη διεθνή αγορά επενδυτών σταθερού εισοδήματος, κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική της IPO του 2024.

Ένα ισχυρό και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο

Ο ΔΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και κορυφαία υποδομή μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας εξυπηρετήσει 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

Η εταιρεία λειτουργεί υπό το καθεστώς μακροχρόνιας Σύμβασης Παραχώρησης έως το 2046, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή προβλεψιμότητα εσόδων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του αεροδρομίου παρουσιάζει διαφοροποιημένες πηγές εσόδων (αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες), προσφέροντας ανθεκτικότητα σε κάθε φάση του οικονομικού κύκλου.

Παράλληλα, κατέχει ηγετική θέση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, επωφελούμενο από τη σταθερά υψηλή διεθνή ζήτηση για την Ελλάδα, γεγονός που εγγυάται ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και συντηρητική χρηματοοικονομική πορεία για τα επόμενα χρόνια.