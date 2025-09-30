Σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών της παρουσίασε για το οικονομικό έτος 2024 η Dardanel Greece-Kallimanis. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο άνω του 200%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η εξέλιξη αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η εταιρεία και τη σταδιακή ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε -2,6 εκατ. ευρώ και οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε -3,7 εκατ. ευρώ.

Τα προϊόντα «Καλλιμάνης» βελτίωσαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο σύνολό τους τα μερίδια στην αγορά. Στην κατηγορία κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών το μερίδιό τους παρέμεινε σταθερό ενώ αυξάνει στον τόνο, μετά το λανσάρισμα του 2024 με παρουσία σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες, έχοντας ταυτόχρονα βελτιώσει τη διανομή σε αυτήν την κατηγορία. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αποτελούν περισσότερο από το 50% του συνολικού όγκου της εταιρείας στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση επενδύσεων. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέας μονάδας στο Αίγιο, επένδυση που ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Πλέον, η Dardanel Greece λειτουργεί τρία εργοστάσια στην Ελλάδα. Η νέα μονάδα (2.200 τ.μ.) είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής. Μάλιστα, η δυνατότητα παραγωγής σούσι στο νέο εργοστάσιο μπορεί να φτάσει τα 15 εκατομμύρια πακέτα τον χρόνο. Αυτή η επένδυση, που θεωρείται σημαντικό βήμα στην διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της Dardanel, στοχεύει να καλύψει τόσο τις καταναλωτικές ανάγκες της Ελλάδας όσο και γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, στην προβολή και προώθηση όλων των προϊοντικών κατηγοριών της, τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς το λιανεμπόριο, και στη βελτίωση/ανανέωση των υποδομών και των συστημάτων της (SAP).

Το 2024 το δυναμικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12 άτομα, φτάνοντας το σύνολο στους 75 εργαζόμενους. Οι 65 εργαζόμενοι έχουν έδρα το Αίγιο.

Για το 2025, η εταιρεία στοχεύει στη σταθεροποίηση των κεκτημένων, στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς, αλλά και στη βελτίωση της διανομής των προϊόντων της, επενδύοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με πελάτες από την αγορά, στην επένδυση και ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και στις τρεις προϊοντικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση κόστους χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, βελτίωση των εσωτερικών υποδομών και συστημάτων.