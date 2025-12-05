Το Netflix εξαγόρασε και επισήμως την Warner Bros., σε μια συμφωνία με τεράστια σημασία για τον κόσμο της ψυχαγωγίας. Την επίτευξη του deal ανακοίνωσε το Netflix μέσω των social media.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, μαζί με την Warner Bros. Θα καθορίσουν τον επόμενο «αιώνα αφήγησης ιστοριών, δημιουργώντας μια εξαιρετική ψυχαγωγική πρόταση για το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Η εξαγορά έγινε για το πόσο των 82.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Netflix αποκτάει τα δικαιώματα από τις ταινίες και τις σειρές της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένου υλικού από τα HBO και HBO Max.

Στη θεωρία πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας, μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019, έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως για να επικυρωθεί θα πρέπει πρώτα να περάσει από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.