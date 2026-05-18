Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals των τελευταίων ετών στον κλάδο του εγχώριου λιανεμπορίου έλαβε την επίσημη έγκριση των αρχών.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της αλυσίδας «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» από την «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.».

Ωστόσο, για να μην διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς και να αποφευχθούν μονοπωλιακές καταστάσεις, η έγκριση δόθηκε υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Μασούτης θα υλοποιήσει μια σειρά από βαριές δεσμεύσεις (διορθωτικά μέτρα), οι οποίες περιλαμβάνουν πωλήσεις καταστημάτων και τερματισμό συνεργασιών με τοπικά μάρκετ.

Η ακτινογραφία της αγοράς και το «καμπανάκι» για μερίδια άνω του 50%

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε μια πρωτόγνωρη ψηφιακή χαρτογράφηση των σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, εξετάζοντας τα μερίδια αγοράς με βάση τον χρόνο πρόσβασης των καταναλωτών (ακτίνα 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για αστικές περιοχές και 30 λεπτών για την επαρχία).

Η έρευνα έβγαλε στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα:

-Οριζόντιες επικαλύψεις εντοπίστηκαν στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

-Σε 60 τοπικές αγορές, το κοινό μερίδιο των δύο εταιρειών μετά τη συγχώνευση θα ξεπερνούσε το 50%.

Από αυτές τις 60 περιοχές, στις 23 ο Μασούτης ή ο Κρητικός είχαν ήδη δεσπόζουσα θέση, η οποία θα ενισχυόταν κι άλλο, ενώ στις υπόλοιπες 37 θα δημιουργούνταν για πρώτη φορά ένα πανίσχυρο μονοπώλιο/ολιγοπώλιο, προκαλώντας σοβαρές αμφιβολίες για τη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Τα 2 μεγάλα «αντίδοτα» που ενεργοποιούνται

Προκειμένου να πέσουν οι συνολικές επιδόσεις της νέας οντότητας κάτω από το όριο του 50% στις επίμαχες περιοχές, ο Μασούτης δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στα εξής μέτρα:

1. Αναγκαστική πώληση (εκποίηση) 6 καταστημάτων

Η αλυσίδα υποχρεούται να μεταβιβάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα 6 ιδιόκτητων καταστημάτων της σε ανταγωνιστές. Πρόκειται για:

-5 καταστήματα του δικτύου «Κρητικός»

-1 κατάστημα του δικτύου «Μασούτης»

(Τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης βρίσκονται γεωγραφικά στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Χαλκιδικής).

2. «Διαζύγιο» με 47 συνεργαζόμενα καταστήματα (Franchise)

Ο Μασούτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διακόψει οριστικά τη χρήση των σημάτων του και των σημάτων του Κρητικού από 47 ανεξάρτητα καταστήματα που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή συνεργασίας.

Πρόκειται για καταστήματα που έφεραν τα σήματα: Express Market, Πρόοδος Μάρκετ, CRM-ΑΡΙΑΔΝΗ, Ελληνικά Μάρκετ, ΗΛΙΟΣ ή ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Οι περιοχές που επηρεάζονται εκτείνονται σε:

Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Χαλκιδική, Θάσο, Χανιά, Λέρο, Καβάλα, Κέρκυρα, Κάλυμνο κ.α.

Εγγύηση μέσω ανεξάρτητου Εντολοδόχου

Για την πιστή και ορθή εφαρμογή όλων των παραπάνω όρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα διοριστεί ένας ανεξάρτητος Επιβλέπων Εντολοδόχος, ο οποίος θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα παρακολουθεί βήμα-βήμα τη διαδικασία των μεταβιβάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, τα καταστήματα που εκποιούνται ή «απελευθερώνονται» από τα σήματα των δύο ομίλων, θα μπορούν είτε να ενταχθούν σε αντίπαλα δίκτυα είτε να λειτουργήσουν αυτόνομα, ενισχύοντας ξανά τις επιλογές των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο.