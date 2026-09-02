Σημαντική μείωση στη χρέωση του φοιτητικού προϊόντος ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students ανακοίνωσε η ΔΕΗ, υποχωρώντας στα 0,115 ευρώ/kWh από 0,135 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh τον μήνα, ποσότητα που καλύπτει τη συνήθη κατανάλωση των φοιτητικών σπιτιών.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη χθεσινή αντίστοιχη μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο myHome Online, επίσης στα 0,115 ευρώ/kWh για έναν χρόνο, παρά την προηγούμενη αύξηση των τιμών στη χονδρική.

Το ανανεωμένο προϊόν συνδυάζει το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος με μια σειρά από επιπλέον οφέλη. Το πάγιο παραμένει δωρεάν για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και διαμορφώνεται στα 3 ευρώ τον μήνα για το υπόλοιπο διάστημα, συμβάλλοντας στη συνολική ελάφρυνση του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, περιλαμβάνεται χωρίς επιπλέον χρέωση για έναν χρόνο η υπηρεσία GreenPass, η οποία εγγυάται ότι όση ενέργεια καταναλώνεται παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προσφέροντας μια πιο βιώσιμη επιλογή.

Επιπλέον, το ΔΕΗ myHome 4Students συνοδεύεται από αποκλειστικές προσφορές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των φοιτητών. Αυτές περιλαμβάνουν κουπόνι 50 ευρώ για αγορές άνω των 100 ευρώ από τον Κωτσόβολο, κουπόνι 50 ευρώ από το efood για το πρώτο γέμισμα του ψυγείου, καθώς και καθημερινό κουπόνι 2 ευρώ για καφέ από το Coffee Island.

Μέσω της πλατφόρμας ΔΕΗ myRewards Coupons, οι δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση σε περαιτέρω εκπτώσεις, δώρα και προνόμια από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Με τις νέες αυτές προσαρμογές, η ΔΕΗ στοχεύει να κάνει πιο εύκολο το ξεκίνημα της φοιτητικής ζωής, καλύπτοντας τις ανάγκες των νέων νοικοκυριών με σταθερότητα και χαμηλότερο κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να αποκτήσουν το προϊόν μέσω της ιστοσελίδας dei.gr, τηλεφωνικά στο 800 – 900 – 1000 ή με μια επίσκεψη σε κατάστημα ΔΕΗ.