Λειτουργικά κέρδη ύψους 2 δις. ευρώ και καθαρά κέρδη 450 εκατ. ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το 2025, επιτυγχάνοντας τους στόχους που προέβλεπε το επιχειρηματικό σχέδιο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, κατά την περασμένη χρονιά οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής, που αποτελούν τις βασικές περιοχές εστίασης στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προκλήσεων και των ευκαιριών από την ενεργειακή μετάβαση.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του 2025, από 5,5GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Στη μεγάλη αυτή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ συνέβαλε και η σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο 2025 με την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Η ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου συνεχίζεται, με την εγκατεστημένη ισχύ να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα, καθώς έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Επιπλέον, το δ’ τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την κατασκευή των πρώτων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS), και συγκεκριμένα 50MW στην Ελλάδα και 9MW στη Ρουμανία.

Πρόκειται, τονίζεται, για έργα τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς προφέρουν ευελιξία και συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των ΑΠΕ και την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν κατά το βέλτιστο τρόπο.

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2024, λόγω της υψηλότερης παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά κατά 39% και 13% αντίστοιχα, έναντι του 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος.

Η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν για ακόμα μία χρονιά σε χαμηλά επίπεδα παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή στις 3,4 TWh, με βελτιωμένη εικόνα στο δ΄ τρίμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων.

Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,9 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,7 TWh, που αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Το 2026 είναι η τελευταία χρονιά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ολοκληρώνοντας ένα κομβικό βήμα της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης και ενισχύοντας τη μετάβαση της ΔΕΗ προς ένα πιο βιώσιμο, ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 7,7TWh, που αντιστοιχεί στο 37% της συνολικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO2 μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σύγκριση με το 2024.

Η στρατηγική μετάβαση του Ομίλου προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο και η συνολική ενίσχυση των επιδόσεών του σε θέματα ESG αποτυπώνονται στις νέες αναβαθμίσεις που έλαβε από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης (MSCI, S&P Global, EcoVadis, ATHEX ESG, ISS).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους Euro0,60/μετοχή, που είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024.

Για το 2026 εξάλλου, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Νοέμβριο του 2025, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους Euro2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Euro0,7 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους Euro0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν τη συνεπή πρόοδο που καταγράφουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μας επίδοσης.

Συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου, με έμφαση στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και δημιουργούν σταθερή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανέρχεται πλέον σε 7,2 GW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου μας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δραστηριοτήτων δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει διαμορφωθεί σε Euro5,7 δισ., ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Για το 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, για EBITDA ύψους Euro2,4 δισ. και καθαρά κέρδη 0,7 δισ.».