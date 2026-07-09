Η ΔΕΗ παρουσίασε τα νέα προϊόντα ΔΕΗ myEnergy SolarSmart για το σπίτι και ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro για την επιχείρηση, δύο ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της για άμεση εξοικονόμηση.

Μέσα από τις λύσεις αυτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 8.500 kWh μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης.

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια, καθώς το κόστος καλύπτεται από την ενέργεια που παράγει το σύστημα στη στέγη τους, με μια σταθερή, προσωποποιημένη τιμή ανά κιλοβατώρα, η οποία παραμένει κλειδωμένη για 10 χρόνια.

Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmart σχεδιάστηκε ειδικά για οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος χωρίς να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκό εξοπλισμό.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιλαμβάνεται το μηδενικό κόστος αγοράς του εξοπλισμού, καθώς η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος. Παράλληλα, εξασφαλίζεται εγγυημένη μείωση του λογαριασμού με ετήσια εξοικονόμηση τουλάχιστον 20% στο κόστος κατανάλωσης.

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται χωρίς κανένα τεχνικό ρίσκο για τον ιδιώτη, αφού η ΔΕΗ προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη, απομακρυσμένη επιτήρηση, ετήσιο έλεγχο, καθαρισμό και ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της 10ετούς σύμβασης, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εγκατάστασης μπαταρίας για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής παραγωγής.

Για τις επιχειρήσεις, όπου η προβλεψιμότητα των λειτουργικών εξόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας, το ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro προσφέρει μια σύγχρονη ενεργειακή υποδομή χωρίς να δεσμεύει εταιρικά κεφάλαια ή γραμμές τραπεζικής χρηματοδότησης.

Η υπηρεσία εξασφαλίζει προσωποποιημένη σταθερή τιμή χρέωσης για την παραγόμενη ενέργεια για 10 έτη, προσφέροντας απόλυτη προβλεψιμότητα στα εταιρικά έξοδα.

Η διαδικασία είναι πλήρως απλοποιημένη, καθώς η ΔΕΗ διαχειρίζεται κάθε στάδιο, από τη μελέτη και τη σύνδεση στο δίκτυο μέχρι τη συνεχή συντήρηση, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.

Επιπλέον, η επιχείρηση βελτιώνει άμεσα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ έχει και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης υποδομής αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία, ανάλογα με το προφίλ λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες της επιχείρησης για οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις αντίστοιχα, ώστε να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να λάβουν άμεσα μια πρώτη ενδεικτική εξατομικευμένη πρόταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο λύσεις συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή πλατφόρμα ΔΕΗ myEnergy Coach, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τους και την κατανάλωση του κτιρίου τους, λαμβάνοντας παράλληλα προσωποποιημένες συμβουλές.

Όπως καταλήγει η επιχείρηση, με τις υπηρεσίες αυτές η ΔΕΗ στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, απλοποιώντας τις διαδικασίες και προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση εξοικονόμηση και ενεργειακή σιγουριά με την εγγύησή της.