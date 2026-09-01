Σημαντική μείωση στο μπλε (σταθερό) τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει «σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της.

Ειδικότερα, παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο η ΔΕΗ μειώνει την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,115 ευρώ/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος.

Η νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται σε μια περίοδο που η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο.

Με αυτό τον τρόπο, σημειώνεται, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών».

Όπως επισημαίνει περαιτέρω η επιχείρηση:

«-Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 0,14913 ευρώ/kWh, έναντι 0,1384 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, μια αύξηση μόλις 7,7% παρά την αύξηση κατά περίπου 21% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον προηγούμενο μήνα, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

-Παράλληλα με τη νέα χαμηλότερη τιμή του ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ διατηρεί τις τιμές των υπόλοιπων σταθερών μπλε προϊόντων της αμετάβλητες στα επίπεδα του Αυγούστου, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης και χρονικούς ορίζοντες.

-Το ΔΕΗ myHome Enter προσφέρεται με σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh.

-Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει χρέωση 0,141 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

-Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHome EnterTwo προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh και 0,105 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

-Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Στο φοιτητικό ξεκίνημα, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh (καλύπτοντας τη βασική μηνιαία κατανάλωση), μαζί με μια σειρά επιπλέον προνομίων που κάνουν τη διαφορά στη φοιτητική καθημερινότητα: μηδενικό πάγιο για τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, 50 ευρώ δώρο για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου» μέσω efood, 50 ευρώ κουπόνι Κωτσόβολος, καθημερινό δωρεάν καφέ για έναν χρόνο και μίλια Miles+Bonus της AEGEAN.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, η ΔΕΗ προσφέρει διαφορετικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση, καταλήγει η επιχείρηση».