Συνεχίζεται τον Οκτώβριο η προωθητική ενέργεια της ΔΕΗ για το σταθερό «μπλε» τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ στο «πράσινο» τιμολόγιο η επιχείρηση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος.

Αναλυτικά, όπως γνωστοποίησε απόψε η επιχείρηση:

«Η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 ευρώ/kWh και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ προσφέρει μία σειρά σταθερών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού, όπως το ΔΕΗ my HomeEnter, με απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, ΔΕΗ myHomeMaxima για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, το ΔΕΗ myHomeEnterTwo με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και με διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη) και το ΔΕΗ myHomePlan το σταθερό προϊόν που κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60 ευρώ κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,15913 ευρώ/kWh, από 0,14913 ευρώ/kWh τον Σεπτέμβριο, μία αύξηση περίπου 7% παρά την αύξηση κατά περίπου 17% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενώ και τον Σεπτέμβριο το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αναπροσαρμόστηκε μόλις κατά 7,7% παρά την αύξηση περίπου 21% στη χονδρική.

Το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 ευρώ/kWh για τις πρώτες 150 kWh, μαζί με επιπλέον προνόμια σχεδιασμένα για τις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας.

Σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση», καταλήγει η επιχείρηση.