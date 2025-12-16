Το ΔΕΗ Xmas West Park άνοιξε τις πύλες του, μετατρέποντας το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» σε έναν ανοιχτό, γιορτινό προορισμό για οικογένειες και παιδιά. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΔΕΗ στηρίζει το έργο της Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη των δημόσιων χώρων της πόλης. Με ελεύθερη είσοδο, το ΔΕΗ Xmas West Park φιλοξενεί έως τις 7 Ιανουαρίου ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις καλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων σε μία «γιορτινή γειτονιά» που απευθύνεται σε όλους.

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ονομαστικός και μεγάλος χορηγός του ΔΕΗ Xmas West Park, με κεντρικό μήνυμα «η δική μας γιορτινή γειτονιά», συνδέει τις αξίες της συμπερίληψης, της συμμετοχής και της ανθρώπινης σύνδεσης, μετατρέποντας καθημερινά το πάρκο σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης με δωρεάν συναυλίες, ψυχαγωγικά δρώμενα και διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργώντας ένα σκηνικό γιορτής που εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Το ΔΕΗ Xmas West Park αλλάζει έτσι σε έναν προορισμό όπου η εμπειρία εμπλουτίζεται και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Η Senior Brand and Marketing Communications Director του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Κατερίνα Χρυσοπούλου, δήλωσε: «Το ΔΕΗ Xmas West Park είναι για εμάς κάτι περισσότερο από μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Είναι η δική μας γιορτινή γειτονιά, ένας χώρος σύνδεσης με τους ανθρώπους και με όσα έχουν πραγματικά αξία. Μέσα από δράσεις για τα παιδιά και επενδύσεις σε υποδομές όπως το ΔΕΗ Fiber, θέλουμε να είμαστε παρόντες στην καθημερινότητα της Δυτικής Αθήνας, σήμερα και στο μέλλον».

ΔΕΗ Fiber στο ΔΕΗ Xmas West Park

Στο ΔΕΗ Xmas West Park, η ΔΕΗ παρουσιάζει το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), επενδύοντας σε ψηφιακές υποδομές που αναπτύσσονται και στη Δυτική Αθήνα, και στηρίζουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στο περίπτερο ΔΕΗ Fiber, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη νέα εποχή συνδεσιμότητας μέσα από διαδραστικά παιχνίδια όπως το Fiberόμετρο και το Fiber Speed Santa, συνδυάζοντας σωστές απαντήσεις και ταχύτητα, να βγάλουν εντυπωσιακές φωτογραφίες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο φωτεινό installation, να λάβουν αναμνηστικά δώρα αλλά και να συμμετάσχουν στον μεγάλο διαγωνισμό, διεκδικώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία connected home, με ένα premium πακέτο τεχνολογίας αξίας 5.000 ευρώ

Με μήνυμα «ΔΕΗ Fiber πιο γρήγορο και από τον Άι Βασίλη», οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park καλούνται να ακολουθήσουν το ΔΕΗ Fiber Speed Trail, ένα εντυπωσιακό φωτεινό μονοπάτι δίπλα στη λίμνη του πάρκου.

«ΔΕΗ Ένα με τα Παιδιά»: όταν η γιορτή αποκτά νόημα

Παράλληλα με την τεχνολογική και ψυχαγωγική εμπειρία, η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό της ρόλο. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί τη μεγάλη πρωτοβουλία «Ένα με τα Παιδιά», προσφέροντας 1.000.000 ευρώ σε 17 οργανισμούς που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες υποδομών, εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών και υλοποίησης ευχών. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία αναζητώντας την ομάδα με τα tablets και πατώντας ένα κλικ, χωρίς καμία χρέωση, στο https://enametapaidia.dei.gr/.Με αυτό τον τρόπο βάζουν όλη τους την Καλή Ενέργεια, για να ενισχύουν τον σκοπό της ΔΕΗ και να στηρίξουν ουσιαστικά τα παιδιά.

Για τους μικρούς φίλους, ο «μετρητής σκανταλιάς» καλεί τα παιδιά να απαντήσουν σε μια σειρά χριστουγεννιάτικων ερωτήσεων και μέσα από τις απαντήσεις τους, να ανακαλύψουν «πόσο άτακτοι υπήρξαν» τη φετινή χρονιά. Στον ίδιο χώρο, η ομάδα face painting προσθέτει μια νότα δημιουργίας και χρώματος, με σχέδια και χρώματα που ενισχύουν τη ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα του ΔΕΗ Xmas West Park.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων του ΔΕΗ Xmas West Park είναι διαθέσιμο στο https://www.xmaswestpark.gr.Το πάρκο λειτουργεί από 13 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, τις καθημερινές 17:00–22:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00–22:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.