Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο ενός πολυδιάστατου διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας απλής διοργάνωσης, αγγίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Το Delphi Economic Forum XI συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές οπτικές για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα και κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Ο Όμιλος Interamerican συμμετείχε ενεργά ως Gold Sponsor, δίνοντας για ακόμη μία χρονιά ισχυρό «παρών», με σταθερή προσήλωση στην ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε, ίσως πιο έντονα από κάθε άλλη φορά, ότι οι εξελίξεις δεν ακολουθούν πλέον γραμμική πορεία. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κλιματική κρίση και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο τίτλος «The Shock of the New» αποτύπωσε με ακρίβεια τη νέα πραγματικότητα. Μέσα από τις ουσιαστικές παρεμβάσεις των στελεχών της Interamerican και του Ομίλου Achmea, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές της συγκυρίας, από τη διαχείριση κινδύνων και την ανάγκη για ανθεκτικότητα, έως τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ηγεσίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η εμπιστοσύνη στην εποχή του ΑΙ χτίζεται σταδιακά

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, συμμετέχοντας στο πάνελ “Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age”, υπογράμμισε ότι η ταχύτητα, η εμπιστοσύνη και ο τρόπος οργάνωσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας στη νέα εποχή.

Όπως επεσήμανε, η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη «οικοδομείται σταδιακά», καθώς «οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να υιοθετήσουν το νέο», ενώ, παρά τον όγκο των διαθέσιμων δεδομένων, η ποιότητά τους δεν είναι πάντα αντίστοιχη. Σε αυτή τη φάση, το λειτουργικό μοντέλο παραμένει υβριδικό: όσο αυξάνονται η αξία και το ρίσκο για τον πελάτη, τόσο ενισχύεται η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ οι πιο απλές διαδικασίες μεταφέρονται σταδιακά στην τεχνολογία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος οργάνωσης έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως εμπόδιο στην αλλαγή, με πολλά επίπεδα, «silos» και απομονωμένα τμήματα να περιορίζουν την προσαρμοστικότητα των οργανισμών. Όπως σημείωσε, η απόσταση μεταξύ τεχνολογίας και business πρέπει να ξεπεραστεί, με μικρές ομάδες όπου άνθρωποι από την τεχνολογία και το business δουλεύουν μαζί, με αυτονομία και ευθύνη για end-to-end αποτέλεσμα. Στον Όμιλο Interamerican, αυτό αποτυπώνεται σε ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα είναι καθοριστική: «αν δεν είσαι αρκετά γρήγορος, δεν έχει σημασία πόσο καλά είναι τα σχέδιά σου», όπως ανέφερε, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το σημαντικό είναι να επενδύεις στους ανθρώπους σου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Interamerican εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα, όπως το reverse mentoring, που φέρνει σε άμεση συνεργασία νεότερους και πιο έμπειρους εργαζομένους, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ τους. Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά, έχοντας νεότερο συνεργάτη ως mentor, δείχνοντας στην πράξη πώς η γνώση κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και συμβάλλει στη συνολική εξέλιξη του οργανισμού.

Από το digital wave στο intelligence wave

Η Lidwien Suur, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea, σε συζήτηση με τον Ιωάννη Μελανδινό, Co-founder & CEO της Forms, στο πάνελ “Rethinking Insurance in the Age of Machine Intelligence”, αναφέρθηκε στη μετάβαση που ήδη συντελείται στον ασφαλιστικό κλάδο: από το digital wave στο intelligence wave.

Πρόκειται για μια νέα φάση όπου η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει κάθε στάδιο της ασφάλισης, από το underwriting και τις λειτουργίες έως τις αποζημιώσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αναζητούν και αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Anytime, ως ένα χαρακτηριστικό success story digital-first ασφάλισης. Με περισσότερους από 500.000 πελάτες, παρουσία στην Κύπρο και επέκταση στη Ρουμανία, η Anytime αποδεικνύει ότι μια ψηφιακή προσέγγιση μπορεί να αναπτυχθεί δυναμικά και εκτός συνόρων. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για απλή αντιγραφή μοντέλων, αλλά για μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, όπου ο ρόλος των τοπικών ομάδων είναι καθοριστικός.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η μετάβαση αφορά όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και τον τρόπο εργασίας. Σε έναν όμιλο όπως η Achmea, με πάνω από 16.000 εργαζομένους, το AI διαμορφώνει μια νέα καθημερινότητα όπου η γνώση ρέει αμφίδρομα. Παρά τη μείωση των τριβών και την επιτάχυνση των διαδικασιών, το βασικό ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, καθώς η σχέση με τον πελάτη εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της ασφάλισης.

Από την αντίδραση στην πρόληψη και την προετοιμασία

Ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer (COO) του Ομίλου Interamerican, στο πάνελ “From Prevention to Protection: Greece’s NatCat Strategy”, ανέδειξε το σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις φυσικές καταστροφές, ακόμη και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως σημείωσε, «υπάρχει ένα τεράστιο awareness gap», με έναν στους δύο Έλληνες να μην θεωρεί ότι κινδυνεύει από σεισμό και μόλις ένας στους τρεις να αναγνωρίζει τον κίνδυνο πλημμύρας ή άλλων φυσικών καταστροφών. «Έχουμε μια κουλτούρα αντίδρασης και όχι πρόληψης και προετοιμασίας», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της Interamerican, μέσω της πρωτοβουλίας Rebuilding Tomorrow, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: εκπαίδευση και ετοιμότητα, άμεση προστασία και ανάκαμψη, καθώς και έρευνα και καινοτομία. Από την προετοιμασία σχολικών κοινοτήτων σε συνεργασία με την ActionAid Hellas, έως την άμεση ανταπόκριση σε κρίσεις -όπως στην κακοκαιρία Daniel, όπου η Interamerican κατέβαλε 70 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις- και τη χρήση εργαλείων όπως το ΥΑΝΤΑΣ και το Meteo ROADS σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι δράσεις, αλλά οι συνέργειες, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα.

Οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής επενδύουν σε ανθρώπους και τεχνολογία

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer (CCO) του Ομίλου Interamerican, στο πάνελ “The Great Acceleration: How AI is Redefining the Business Playbook”, επικεντρώθηκε στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στη νέα εποχή.

Όπως ανέφερε, η Interamerican έχει ήδη λανσάρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον οργανισμό, με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρώπων και την υπεύθυνη ενσωμάτωση του AI στις λειτουργίες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα δεδομένα.

Τόνισε ότι ο ρόλος της ηγεσίας και των ανθρώπων είναι καθοριστικός, καθώς το AI δεν αποδίδει όταν αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά όταν αξιοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία αξίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το “Ask the Bot”, ένα νέο εργαλείο που υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και ήδη παρουσιάζει υψηλή αποδοχή.

Η αλλαγή είναι εμφανής και από την πλευρά των πελατών, καθώς το 70% χρησιμοποιεί ήδη τεχνητή νοημοσύνη για την αναζήτηση ασφάλισης, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η σωστή πληροφόρηση τη σωστή στιγμή καθίσταται κρίσιμη, οδηγώντας την εταιρεία σε μια omnichannel στρατηγική με έμφαση στην προσωποποιημένη επικοινωνία.

Όπως σημείωσε, οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής θα είναι εκείνοι που καταφέρνουν να συνδυάζουν την τεχνολογία και την αποδοτικότητα με την ενδυνάμωση των ανθρώπων τους, ώστε να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες των πελατών και να διατηρούν την εμπιστοσύνη -τον θεμέλιο λίθο της ασφάλισης.

Περισσότερο από μια απλή συμμετοχή σε έναν θεσμό, η παρουσία του Ομίλου Interamerican στο Delphi Economic Forum αποτυπώνει τη συνέπεια σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο. Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται, η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι επιλογές του σήμερα καθορίζουν το αύριο.