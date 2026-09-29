Για άλλη μια χρονιά το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μπορεί να περηφανεύεται ότι έχει «πετάξει ψηλά» εκατομμύρια επιβάτες και το ότι είναι η κορυφαία και μεγαλύτερη πύλη της Ελλάδας προς τον κόσμο. Οι ξένοι επισκέπτες, χρόνο με το χρόνο αυξάνονται, ενώ παράλληλα, σύμφωνα και τις διαθέσιμες μετρήσεις, σε υψηλά επίπεδα κινούνται και τα ποσοστά συνολικής ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Οι επιβάτες που εξυπηρετούνται κάθε χρόνο είναι εκατομμύρια, αφού η Ελλάδα είναι πλέον διεθνής προορισμός που προσελκύει όλες τις εποχές τουρίστες, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλωστε ο ΔΑΑ λειτουργεί, ως πύλη προς την Αθήνα και ως κόμβος σύνδεσης με άλλους προορισμούς της χώρας. Το 2025, το δίκτυό του περιλάμβανε 164 προορισμούς σε 55 χώρες, με 70 αεροπορικές εταιρείες.

Αυξημένη η επιβατική κίνηση φέτος

Τα στοιχεία της κίνησης αποτυπώνουν την ανάπτυξη του αεροδρομίου στα 25 χρόνια λειτουργίας του, η οποία ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 2001. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αεροπορικό κόμβο: το 2025 εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, 6,7% περισσότερους από το 2024.

Η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2026 κινήθηκε υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025, με τον Αύγουστο να σημειώνει ιστορικό μηνιαίο ρεκόρ. Τον Ιούλιο η κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φτάνοντας τους 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. Τον Ιούνιο, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,51 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Και ειδικότερα τον Αύγουστο, ο ΔΑΑ εξυπηρέτησε για πρώτη φορά πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μήνα: 4,03 εκατομμύρια, αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Συνολικά στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση έφθασε τα 23,71 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 4,4%.

Διεθνής αναγνώριση

Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει αποσπάσει σειρά διεθνών διακρίσεων για διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς του.

Το 2026, η Air Transport Research Society (ATRS) απένειμε στον ΔΑΑ το βραβείο «Europe Airport Efficiency Excellence», στην κατηγορία αεροδρομίων με περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Το 2025 είχε αποσπάσει το «Best Airport Award» του ACI EUROPE, στην κατηγορία 25–40 εκατομμυρίων επιβατών. Η καθαριότητα των υποδομών και η εύκολη πλοήγηση ξεχωρίζουν ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αεροδρομίου της Αθήνας.

Σε ό,τι αφορά την εμπειρία των επιβατών, η μέση βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης το 2025 ήταν 4,17 στα 5, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ.

Σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία

Στην εμπειρία των ταξιδιωτών συμβάλλουν και οι εμπορικοί χώροι του αεροδρομίου. Στο τέλος του 2025, οι αεροσταθμοί διέθεταν εμπορική επιφάνεια άνω των 13.600 τ.μ., με 155 σημεία: 73 καταστήματα λιανικής, 51 χώρους εστίασης και 31 σημεία παροχής υπηρεσιών. Με μια τεράστια εμπορική ζώνη με Duty Free, επώνυμα ρούχα, αξεσουάρ και premium ελληνικά προϊόντα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, είδη ένδυσης και αξεσουάρ, αλλά και ελληνικά προϊόντα, η ταξιδιωτική εμπειρία απογειώνεται για μικρούς και μεγάλους εμπλουτίζεται με διαφορετικές επιλογές αγορών.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει να επενδύει στην επόμενη ημέρα. Με το Πρόγραμμα Επέκτασης σε εξέλιξη, ο ΔΑΑ στοχεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αυξανόμενης κίνησης ανταποκρινόμενος στον ρόλο του ως βασικής πύλης της Ελλάδας για εκατομμύρια επιβάτες στον κόσμο των αερομεταφορών.