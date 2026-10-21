Σε μια λαμπερή γιορτή του παγκόσμιου αμπελώνα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη οινολογική εξέλιξη , το Μοσχάτο Σάμου επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την επικυριαρχία του στην elite των διεθνών επιδόρπιων οίνων.

Η εξαιρετική φήμη της αξιόπιστης διαδικασίας επιλογής συνοδεύει διαχρονικά το διαγωνισμό Concours Mondial de Bruxelles, παρέχοντας στους καταναλωτές μια σημαντική εγγύηση: Ότι βραβεύονται μόνο τα κρασιά άψογης ποιότητας και οι καλύτερες επιλογές διεθνώς! Πάνω από 50 κριτές, δημοσιογράφοι, οινολόγοι, sommelier και γευσιγνώστες από όλο τον κόσμο, διακεκριμένοι για τις γνώσεις και την αξιοπιστία τους, αξιολόγησαν εκατοντάδες σπάνια κρασιά του διεθνούς αμπελώνα από διαφορετικές χώρες παραγωγής.

Με αυστηρότατα κριτήρια και αξιολόγηση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των fortified wines, επέλεξαν και φέτος να απονείμουν 2 ΧΡΥΣΑ βραβεία στα παλαιωμένα γλυκά μοσχάτα κρασιά του Συνεταιρισμού της Σάμου, τιμώντας έτσι το ποιοτικό δυναμικό του σαμιακού αμπελώνα αλλά και την ακάματη προσπάθεια των αμπελουργών του ακριτικού νησιού που παράγουν διαχρονικά ένα εξαιρετικό προϊόν.

Το Samos Anthemis, με την πολυετή του ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια, τα πυκνά αρώματα αποξηραμένων φρούτων, μελιού και ξηρών καρπών και τη βαθιά, μεταξένια του γεύση, μάγεψε τους ουρανίσκους των διεθνών κριτών.

Παράλληλα, το Samos Nectar, ένας οινικός θησαυρός που γεννιέται από το προσεκτικά λιαστό μοσχάτο των ορεινών αναβαθμίδων της Σάμου, απέδειξε πως η υπομονή και η τέχνη της φυσικής συμπύκνωσης χαρίζουν αποτέλεσμα που αγγίζει την τελειότητα.

Αυτά τα δύο νέα Χρυσά Μετάλλια δεν αποτελούν απλώς μια ακόμη η επιβράβευση για τον ΕΟΣ Σάμου, αλλά την έμπρακτη επιβράβευση της διεθνούς οινολογικής κοινότητας στους Σαμιώτες αμπελουργούς που, σκαρφαλωμένοι στις «αιμασιές»* της Σάμου, συνεχίζουν με αφοσίωση να καλλιεργούν το μικρόρωγο μοσχάτο, προσφέροντας στην υφήλιο ένα προϊόν-σύμβολο που ταξιδεύει το όνομα της, στα πέρατα του κόσμου.

*Αιμασιές: Αναβαθμίδες, δηλαδή τα κλιμακωτά επίπεδα γης («πεζούλες») που κατασκευάζονται σε ορεινά, επικλινή αμπελουργικά εδάφη, για να συγκρατείται το χώμα και το νερό, αποστραγγίζοντας παράλληλα το ριζικό σύστημα.