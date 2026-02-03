Το Dynamic One, δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης Ε2 με ισχύ 25-250 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή παρουσίασε η Protergia.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να προγραμματίζουν χρονικά τμήματα της λειτουργίας τους, ώστε να κερδίζουν από τις χαμηλές ωριαίες τιμές ενέργειας.

«Πρόκειται, όπως αναφέρει η εταιρεία, για το επόμενο βήμα στη σύγχρονη ενεργειακή διαχείριση, για επιχειρήσεις που θέλουν ευελιξία, ακρίβεια και ουσιαστική εξοικονόμηση.

Επιλέγοντας το Protergia Dynamic One, η χρέωση επηρεάζεται άμεσα από τις επιλογές του πελάτη και έτσι ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ο ίδιος το κόστος του, προγραμματίζοντας έξυπνα την κατανάλωσή του και αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία παρακολούθησης τιμών της Protergia (myProtergia app ή στο site της Protergia).

Με το νέο δυναμικό τιμολόγιο Dynamic One, ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο στη διαμόρφωση του κόστους της επιχείρησης του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της σε ώρες χαμηλής ζήτησης. Έτσι, μειώνει τον λογαριασμό ρεύματός του, κάνοντας έξυπνο προγραμματισμό».