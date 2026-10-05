Το efood, η Νο.1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, λανσάρει το efood business, ένα νέο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν παροχές στους εργαζομένους τους μέσα από την πλατφόρμα του efood. Το efood business δημιουργήθηκε για να παρέχει έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο διαχείρισης εταιρικών benefits, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για καθημερινές ανάγκες, όπως φαγητό, καφές και σχετικές αγορές από σούπερ μάρκετ.

Μέσα από το efood business, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στους εργαζομένους τους ένα μηνιαίο ποσό προς εξαργύρωση στα 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα της πλατφόρμας του efood, σε φαγητού καφέ και supermarkets. Οι εργαζόμενοι έχοντας το efood business κουπόνι κατευθείαν στους efood λογαριασμούς τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλο το διαθέσιμο ποσό για παραγγελίες γευμάτων, καφέ και groceries, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες με έναν απλό και άμεσο τρόπο.

Παράλληλα, η υπηρεσία προσφέρει πρόσβαση σε προνομιακές εταιρικές τιμές για το efood pro, τη συνδρομητική υπηρεσία του efood που περιλαμβάνει απεριόριστο δωρεάν delivery, εκπτώσεις σε επιλεγμένα καταστήματα και μειωμένη χρέωση υπηρεσίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε προσφορές από καταστήματα που βρίσκονται κοντά στο γραφείο τους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα παροχών σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ορίζοντας διαφορετικά ποσά ή παροχές ανά ομάδα εργαζομένων, καθώς και πρόσθετα κουπόνια επιβράβευσης. Παράλληλα, μέσω ενός κεντρικού dashboard, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και ανά πάσα στιγμή τη χρήση των παροχών και τη διαχείριση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το efood business σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει μία από τις βασικές προκλήσεις των παραδοσιακών προγραμμάτων παροχών: τη χαμηλή αξιοποίησή τους από τους εργαζομένους. Καθώς οι παροχές συνδέονται με αγορές που οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν ήδη μέσω της πλατφόρμας του efood, την οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση, η χρήση τους γίνεται πιο άμεση, ενώ η αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού πιο αποτελεσματική.

Με το efood business, το efood επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα εργαλείο που συνδυάζει μεγάλη ευκολία διαχείρισης για τους εργοδότες και ουσιαστική αξία για τους εργαζομένους.

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