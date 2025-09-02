Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Κοκοτός, που δημιούργησε το πολυτελές θέρετρο στην Ελούντα, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό από ένα ψαροχώρι στην βόρεια ακτή της Κρήτης.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», αναφέρει.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο ο θάνατος του Σπύρου Κοκοτού, δημιουργού των εμβληματικών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula.

Σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σημειώνει: «Μας γεμίζει βαθιά θλίψη η απώλεια του Σπύρου Κοκοτού, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας. Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζουν, επίσης, ο ΣΕΤΕ, το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη του οργανισμού, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται:

«Εμβληματική προσωπικότητα και οραματιστής, ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο της φιλοξενίας. Στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τις προσπάθειες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που σχεδίασε, αλλά εκτείνεται στη συνολική συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού. Υπήρξε πρωτεργάτης στην ανάπτυξη του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελούντα, με έργα που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της ελληνικής φιλοξενίας.

Το όνομά του ταυτίστηκε με την καινοτομία, την ποιότητα και τη διαρκή αναζήτηση της αριστείας.

Ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την εθνική οικονομία και κοινωνία την ανάγκη για συντονισμένη εκπροσώπηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Εκ των ιδρυτών του ΣΕΤΕ, ο Σπύρος Κοκοτός αποτέλεσε τον πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου και ήταν επίτιμος πρόεδρος.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό τουρισμό.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και το έργο του και οι αρχές του θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν».