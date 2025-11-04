Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali.

Αναλυτικά, ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει:

Στις 03 Νοεμβρίου 2025, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 892/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών των ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας – διαγνωστικών κέντρων, όπου παρουσιάζονται κάθετες σχέσεις στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που μετέχουν στην συναλλαγή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες.

Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr