Σε έκδοση πράσινων μη εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2030, σκοπεύει να προχωρήσει η ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την προσφορά για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου.