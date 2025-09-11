Η Τράπεζα Κύπρου, όπως ανακοίνωσε, βγήκε χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις αγορές με έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Τ2 capital), ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σημειώθηκε μεγάλη ζήτηση από επενδυτές, η οποία ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας 10 φορές το ποσό του ομολόγου.

Όπως επισημαίνεται, η ζήτηση δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων και ντόπιων επενδυτών για την Τράπεζα Κύπρου (ξεπέρασαν τους 100).

«Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,32%, από 4,67% που ήταν αρχικά. Το περιθώριο τιμολόγησης αντιστοιχεί σε 195 μ.β. και είναι κατά πολύ καλύτερο από το υφιστάμενο ομόλογο που τώρα αναχρηματοδοτούμε.

Είναι ακόμα χαμηλότερο και από αυτό της τελευταίας έκδοσης “Senior Preferred ομολόγων” και είναι στα ίδια, ακόμη και καλύτερα, επίπεδα από τα ελληνικά ομόλογα», αναφέρεται.

Επίσης, η τράπεζα έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να αγοράσει το υφιστάμενο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης λήξης 2031 στην τιμή των 102,3%.