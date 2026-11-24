Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,392 δισ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος της Motor Oil στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 207,1%.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά 38,1%, φτάνοντας τα 11,709 δισ. ευρώ από 8,476 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 12,79 ευρώ έναντι 4,16 ευρώ.

Τα βασικά μεγέθη του ομίλου και η επίδοση του τρίτου τριμήνου

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου κατέγραψε σημαντική άνοδο σε όλους τους δείκτες, με τα μικτά αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε 2,202 δισ. ευρώ (έναντι 711,2 εκατ. ευρώ), τα κέρδη εκμεταλλεύσεως σε 1,809 δισ. ευρώ (έναντι 552,9 εκατ. ευρώ) και τα EBITDA σε 2,036 δισ. ευρώ (έναντι 763,8 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,783 δισ. ευρώ από 584,1 εκατ. ευρώ, ενώ μετά τους φόρους εισοδήματος ύψους 391,4 εκατ. ευρώ, ποσό 1,388 δισ. ευρώ αποδίδεται στους μετόχους της εταιρείας και 4 εκατ. ευρώ στις μη ελέγχουσες συμμετοχές.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η δυναμική στο τρίτο τρίμηνο του 2026, όπου ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 4,18 δισ. ευρώ (από 3,21 δισ. ευρώ), τα κέρδη εκμεταλλεύσεως τα 910,1 εκατ. ευρώ (από 303,2 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη τα 702,3 εκατ. ευρώ έναντι 289,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα οικονομικά αποτελέσματα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας

Αντίστοιχη εικόνα έντονης ανάπτυξης παρουσιάζουν και τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας στο εννεάμηνο. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,854 δισ. ευρώ έναντι 5,661 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 1,698 δισ. ευρώ από 314,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 1,621 δισ. ευρώ (έναντι 459,9 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ φόρων σε 1,689 δισ. ευρώ (έναντι 516,6 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 1,328 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια σε σχέση με τα 407,2 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Ισχυρές ταμειακές ροές, μείωση δανεισμού και μέρισμα

Η ισχυρή κερδοφορία αποτυπώθηκε και στη ρευστότητα του ομίλου, καθώς οι λειτουργικές ταμειακές ροές εκτινάχθηκαν σε 1,51 δισ. ευρώ από 406,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025.

Ως αποτέλεσμα, τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε 2,07 δισ. ευρώ (έναντι 1,37 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025), επιτρέποντας παράλληλα τη μείωση του συνολικού δανεισμού στα 2,22 δισ. ευρώ από 2,70 δισ. ευρώ.

Για τη χρήση 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 3 Νοεμβρίου τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 60,9 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 29 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η διοίκηση θα παρουσιάσει αναλυτικά τα αποτελέσματα σε τηλεδιάσκεψη αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 17:30.