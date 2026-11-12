Ιστορικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το γ’ τρίμηνο του 2026 η HELLENiQ ENERGY, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να εκτινάσσονται στα 808 εκατ. ευρώ, έναντι 186 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στο 1,16 δισ. ευρώ.

Βασικοί καταλύτες για την εντυπωσιακή αυτή επίδοση αποτέλεσαν τα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, η υψηλή διαθεσιμότητα και ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου, καθώς και η αυξημένη συνεισφορά των εξαγωγών.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1.896 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 1.201 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιτάχυνε το επενδυτικό του πρόγραμμα, διαθέτοντας 158 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο και συνολικά 565 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, με περίπου το ήμισυ των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης και κυρίως σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διπλάσιο προσωρινό μέρισμα στα 0,40 ευρώ και νέο δεκαετές πλάνο

Στον απόηχο των ισχυρών επιδόσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, από 0,20 ευρώ πέρυσι, με την καταβολή του να προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο.

Όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα αυξημένο συνολικό μέρισμα χρήσης, το οποίο θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο κ. Σιάμισιης στάθηκε ιδιαίτερα στην αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων σε ένα τρίμηνο έντονων γεωπολιτικών ανατροπών και ελλείψεων προϊόντων, επισημαίνοντας την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικούς τύπους αργού και την αυξημένη παραγωγή προϊόντων υψηλής ζήτησης, όπως το ντίζελ κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα.

Όπως ανέφερε, ένα σύγχρονο εγχώριο σύστημα διύλισης διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και προσφέρει εκτιμώμενο όφελος 0,15 έως 0,20 ευρώ ανά λίτρο στους καταναλωτές σε σύγκριση με τις εισαγωγές.

Παράλληλα, προανήγγειλε ένα νέο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στην επιτυχία του Vision 2025, με στόχο έναν ακόμη ισχυρότερο και πιο πράσινο Όμιλο με διευρυμένο περιφερειακό ρόλο.

Εκπτώσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ στα καύσιμα και κοινωνικό αποτύπωμα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η διοίκηση στην επιστροφή μέρους της παραγόμενης αξίας στην κοινωνία και τους καταναλωτές.

Ήδη έχουν διατεθεί πάνω από 50 εκατ. ευρώ για εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης στην Ελλάδα, ενώ η πρωτοβουλία επεκτάθηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε ένα πρόγραμμα στήριξης που αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος υλοποίησε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 30 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας πυρόπληκτους πολίτες, δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστήμια.