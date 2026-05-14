Η Ελλάδα εδραιώνεται ως μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελαιοειδών, διαθέτοντας επάρκεια ειδικά σε προϊόντα που παρουσιάζουν έλλειψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Σύμφωνα με πηγές της HELLENiQ ENERGY, ο Όμιλος έχει θωρακίσει πλήρως την εφοδιαστική του αλυσίδα, διατηρώντας αποθέματα ασφαλείας που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες και εξασφαλίζοντας προμήθειες αργού πετρελαίου τουλάχιστον έως τις αρχές Ιουλίου.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να καλύπτει όχι μόνο τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου και της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και να εξάγει περισσότερο από το 50% της ετήσιας παραγωγής της, η οποία ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια τόνους.

Η ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής ενισχύθηκε σημαντικά μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε άμεσα τις ποσότητες αργού από τον Περσικό Κόλπο, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, που θωρακίζει ενεργειακά τη Βόρεια Μακεδονία και τις γειτονικές αγορές.

Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συντήρησης στο Διυλιστήριο του Ασπροπύργου διασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα του Ομίλου για το τρέχον τρίμηνο.

Στο οικονομικό σκέλος, το πρώτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από θεαματική αύξηση μεγεθών, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 140 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 55 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των δημοσιευμένων καθαρών κερδών, τα οποία άγγιξαν τα 284 εκατομμύρια ευρώ, επηρεασμένα θετικά από την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού και την επακόλουθη αποτίμηση των αποθεμάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε πως παρά τη σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η προτεραιότητα του Ομίλου παραμένει η απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών.

Τόνισε μάλιστα πως η πολυετής εμπειρία των ελληνικών εταιρειών στη διαχείριση κρίσεων τις καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικές, επιτρέποντας τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων και στρατηγικής προσαρμογής στα νέα διεθνή δεδομένα.