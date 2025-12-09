Το στρατηγικής σημασίας έργο χρυσού και χαλκού στις Σκουριές της ΒΑ Χαλκιδικής, που υλοποιείται από την Ελληνικός Χρυσός, προχωρά σταθερά και εντός χρονοδιαγράμματος. Με τρέχουσα επένδυση ύψους 1,06 δισ. δολαρίων και με μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, φιλοδοξεί να τοποθετήσει τη χώρα στον διεθνή χάρτη πρώτων υλών, κρίσιμων τόσο για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη data centers και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνολική πρόοδος κατασκευής ανερχόταν σε 86% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος. Το συνολικό κεφάλαιο που επενδύθηκε στο έργο των Σκουριών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανήλθε σε 137,7 εκατ. δολάρια, ενώ αθροιστικά το πρώτο ενιάμηνο του έτους, επενδύθηκαν 338,6 εκατ. δολάρια.

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χρυσού-χαλκού παραμένει προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την έναρξη της εμπορικής παραγωγής να ακολουθεί στα μέσα του ίδιου έτους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, μέσα από το παρακάτω βίντεο: