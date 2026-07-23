Στην υπογραφή Αποκλειστικής Συμφωνίας Συνεργασίας προχώρησαν η εισηγμένη εταιρεία METLEN, μέσω της M Technologies, και η κυπριακή HOUTRIS, με στόχο την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο και σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον αμυντικό τομέα.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη πρόσθετων παραγωγικών υποδομών στην Κύπρο, καθώς και η διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής, ολοκλήρωσης και υποστήριξης αμυντικού υλικού από την εγχώρια βιομηχανία.

Η συνεργασία θα συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies με τη μακρόχρονη εμπειρία, την εξειδίκευση και τις κατασκευαστικές υποδομές της Houtris στην κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βάσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων μεγάλης κλίμακας σε ολοκληρωμένα αμυντικά συστήματα.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το νέο εταιρικό σχήμα θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν και θα αναπτύξουν από κοινού ευκαιρίες στους τομείς της παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη παρουσία με ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την κυπριακή οικονομία.

Η M Technologies αποτελεί τον αμυντικό βραχίονα της METLEN, έχοντας στο ενεργητικό της σημαντική εμπειρία σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα, όπως η συμμετοχή στην παραγωγή και υποστήριξη των συστημάτων Patriot, των αρμάτων Leopard και τμημάτων των φρεγατών FDI HN (Belharra), ενώ διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οίκους.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε πως η ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία.

Τόνισε ότι η συμφωνία διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεύρυνση των αμυντικών δυνατοτήτων της Μεγαλονήσου μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού.

Από την πλευρά της, η HOUTRIS είναι μια εδραιωμένη κυπριακή βιομηχανία με εξειδίκευση στην άμυνα, τα ειδικά οχήματα και τις ολοκληρωμένες βιομηχανικές λύσεις.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων συστημάτων, έχοντας υλοποιήσει έργα για το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους φορείς σε Κύπρο και εξωτερικό.

Ο CEO της S. Houtris & Sons Ltd, Γιάννης Χούτρης, σημείωσε ότι η Κύπρος διαθέτει πλέον την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Υπογράμμισε ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική εξέλιξη και την καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ε.Ε. και την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που προωθούν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.