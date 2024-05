Αυτόν τον Μάϊο ένας κόσμος γεμάτος φαντασία προσγειώνεται στο Vodafone TV. Από το “RONJA”, την σειρά του Viaplay που σαρώνει με την πρώτη του σαιζόν και όλο το περιεχόμενο STAR WARS, τις θρυλικές ταινίες και τις πρωτότυπες σειρές του Disney+ σε ένα μοναδικό αφιέρωμα, μέχρι τον 4ο και τελευταίο κύκλο του “SUCCESSION” αποκλειστικά στο Vodafone TV, την “BARBIE” σε Α’ Προβολή και φυσικά το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “THE BEACH BOYS” στο Disney+, το Vodafone TV συνθέτει έναν αξέχαστο Μάιο.

ΤΟ ΠΙΟ ΗΟΤ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ HIT ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ VIAPLAY ΣΤΟ VODAFONE TV

“RONJA”

Διαθέσιμο τώρα

Η 11χρονη Ronja μεγαλώνει με μια συμμορία ληστών, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι το δάσος στην ενδοχώρα της Σκανδιναβίας κρύβει μαγικές δυνάμεις. Και τότε ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια του RONJA, της σειράς του Viaplay που συζητούν όλοι!​

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

“DOCTOR WHO” K1

Διαθέσιμο στις 11 Μαΐου

Ο Δόκτωρ και η συνοδοιπόρος του, Ρούμπι Σάντεϊ, ταξιδεύουν στον χωροχρόνο, αντιμετωπίζοντας περιπέτειες από την εποχή της Αντιβασιλείας στην Αγγλία, μέχρι μελλοντικούς κόσμους που μαστίζονται από τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των περιπετειών τους στο ΤΑΡΝΤΙΣ, ένα διαστημόπλοιο χωροχρόνου σε σχήμα τηλεφωνικού θαλάμου αστυνομίας, συναντούν απίστευτους φίλους κι επικίνδυνους εχθρούς, όπως τον τρομακτικό Μπαμπούλα, αλλά και τον πιο ισχυρό εχθρό του Δόκτορα μέχρι σήμερα.

​

“ABBOTT ELEMENTARY” K3, Ά Μέρος

Διαθέσιμο στις 8 Μαΐου

Η κωμωδία «Abbot Elementary», ακολουθεί μια ομάδα αφοσιωμένων δασκάλων με πάθος για τη δουλειά τους και μια διευθύντρια που είναι στον κόσμο της, οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Αν και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή. Αυτοί οι απίστευτοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι και χωρίς πόρους και αγαπούν αυτό που κάνουν, δεν αγαπούν όμως την αντιμετώπιση της σχολικής τους περιφέρειας ως προς την εκπαίδευση των παιδιών.

“THE BEACH BOYS”

Διαθέσιμο στις 24 Μαΐου

Ένα ντοκιμαντέρ ύμνος προς το θρυλικό συγκρότημα που έφερε επανάσταση στην ποπ μουσική και προς τις εμβληματικές αρμονίες τους που έφτασαν να γίνουν σύμβολο του καλιφορνέζικου ονείρου, γοητεύοντας γενιές και γενιές κοινού, παλαιότερες και νεότερες.

“THANK YOU, GOODNIGHT: Η ΙΣΤΟΡIΑ ΤΩΝ BON JOVI ”

Διαθέσιμο τώρα

Το «Thank You, Goodnight: Η Ιστορία των Bon Jovi» είναι μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που παρουσιάζει και καταγράφει το επικό παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον του εμβληματικού συγκροτήματος Bon Jovi. Μια οδύσσεια 40 ετών ροκ εντ ρολ ειδωλολατρίας κρέμεται από μια κλωστή καθώς ένας τραυματισμός φωνητικών χορδών απειλεί να τα σταματήσει όλα.

Επίσης, αν το έχασες, δες τώρα όλα τα επεισόδια της σειράς “ SHŌGUN ”, παραγωγής FX, στο Vodafone TV, μέσα από το Disney+!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

​The Complete “SUCCESSION”

Διαθέσιμο τώρα

Η πιο πολυβραβευμένη σειρά του ΗΒΟ των τελευταίων χρόνων κάνει απόβαση, ολόκληρη πλέον στο Vodafone TV! O Μάϊος φέρνει τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του SUCCESSION με όλες τις σαιζόν διαθέσιμες πλέον για την ιστορία της οικογένειας Roy για να δείτε πως φτιάχνεται η «καλή» τηλεόραση.

​

”JERROD CARMICHAEL: REALITY SHOW”

Διαθέσιμο τώρα

Ακολουθήστε τον δημοφιλή Jerrod Carmichael στο JERROD CARMICHAEL: REALITY SHOW, ένα one-man υβριδικό show για την ζωή του ιδιότυπου καλλιτέχνη, παρέα με τις ανησυχίες του για το σεξ, τη φιλία και την ίδια τη ζωή σε μια παραγωγή του ΗΒΟ.​

“THE SYNANON FIX”

Διαθέσιμο τώρα

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ THE SYNANON FIX αφηγείται την ιστορία του Synanon, ενός προγράμματος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 στην Αμερική και εξελίχθηκε σε μια διαβόητη λατρευτική οργάνωση, μέσα από ένα χρονικό του πώς αυτό που αρχικά είχε σκοπό να βοηθήσει τους εξαρτημένους έγινε εστία κακοποίησης και εγκληματικής συμπεριφοράς.​

Eπίσης, συνεχίζεται η κατασκοπευτική περιπέτεια “THE SYMPATHIZER” σε σκηνοθεσία Παρκ Τσαν-Γουκ με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ να αλλάζει προσωπικότητες στο λεπτό, ενώ τώρα είναι η ευκαιρία σου να δεις ολόκληρο το απολαυστικά καυστικό “THE REGIME” με την Κέιτ Γουίνσλετ και τον Ματίας Σόναρτς, που είναι βέβαιο πως θα πρωταγωνιστήσει στη φετινή κούρσα των τηλεοπτικών βραβείων!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: REAL FANTASY

Με αφορμή το “RONJA” και το ετήσιο ραντεβού των απανταχού Star Wars fans με το MAY THE 4TH BE WITH YOU σε μια ειδική κατηγορία με τίτλο STAR WARS UNIVERSE στην πλατφόρμα του Vodafone TV, το REAL FANTASY tribute φιλοξενεί την πιο δυνατή λίστα με τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και animation από ΗΒΟ, Disney+, Warner και Viaplay που παίζουν αποκλειστικά μονάχα στο Vodafone TV, για να εξερευνήσεις κόσμους και γαλαξίες πολύ μακριά.

​Ενδεικτικοί τίτλοι που φιλοξενούνται στην αφιερωματική κατηγορία που θα ανανεώνεται και τους προσεχείς μήνες, θα βρει κανείς τα άπαντα του “HARRY POTTER”, την τριλογία του “LORD OF THE RNGS”, το πρόσφατο “THE FLASH” με τον Έζρα Μίλερ, το σύμπαν του “GAME OF THRONES” και του “HOUSE OF THE DRAGON” λίγο πριν την έλευση του δεύτερου κύκλου τον προσεχή Ιούνιο, ενώ από το Disney+ ξεχωρίζει το “POOR THINGS” του Γιώργου Λάνθιμου, οι 11 κύκλοι της θρυλικής σειράς “THE X-FILES”, ο οσκαρικός “ΓΟΥΟΛ-Υ” από την Disney και την Pixar και φυσικά το “ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ” από τα Marvel Studios!

VIDEO CLUΒ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“DUNE II”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

O Πολ Ατρείδης αναζητά εκδίκηση απέναντι σε εκείνους που κατέστρεψαν την οικογένειά του και προσπαθεί να αποτρέψει ένα μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει. Το δεύτερο επικό μέρος του Ντενί Βιλνέβ DUNE PART TWO, είναι εδώ μετά τον θρίαμβο στα ταμεία και τις κριτικές.​ ​​

“LOVE LIES BLEEDING”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η γυμνάστρια Λου ερωτεύεται την body builder αθλήτρια Τζάκι που ονειρεύεται να γίνει διάσημη στο Λας Βέγκας. Κοινώς, αυτό είναι το LOVE LIES BLEEDING, το γκέι δράμα με την Κρίστεν Στιούαρτ σε μια περιπέτεια που…βαράει στο ψαχνό. ​ ​

“NIGHT SWIM”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Ο Ρέι Γουόλερ αποσύρεται από μια μεγάλη καριέρα στο μπέιζμπολ σε μια ακριβή έπαυλη με την οικογένειά του. Η μεγάλη πισίνα που δείχνει θελκτική μοιάζει να κρύβει μυστικά από τους προηγούμενους ενοίκους. Και αυτό είναι μονάχα η αρχή για το καθηλωτικό NIGHT SWIM.