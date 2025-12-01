Σταθερή ημερήσια χρέωση που κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης σε ετήσια βάση και ενιαίες σταθερές χρεώσεις για όσους ξεπερνούν το επιλεγμένο όριο, περιλαμβάνουν τα νέα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοίνωσε η Enerwave.

Όπως ανακοινώθηκε, οι χρεώσεις (αφορούν στο κόστος προμήθειας ρεύματος και δεν συμπεριλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις υπέρ τρίτων) είναι:

· Χαμηλή κατανάλωση: από 1 ευρώ/ημέρα για μικρά νοικοκυριά

· Μεσαία κατανάλωση: από 1,50 ευρώ/ημέρα για οικογένειες ή μικρά γραφεία

· Υψηλή κατανάλωση: από 2-3 ευρώ/ημέρα για μεγάλες κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

· Business Only: εξατομικευμένες λύσεις για πολύ υψηλές καταναλώσεις.

Κάθε Πρόγραμμα συνοδεύεται από δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Green, που διασφαλίζει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε προωθητικές ενέργειες για τον Δεκέμβριο ως εξής:

* Διαγωνισμός για 100% δωρεάν ρεύμα για όλο το 2026:

1.000 οικιακοί πελάτες της Enerwave θα κερδίσουν το ηλεκτρικό ρεύμα για όλο το 2026. Ο διαγωνισμός αφορά στους υφιστάμενους πελάτες και σε όσους γίνουν πελάτες από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

* Δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ για νέους πελάτες.

Σε συνεργασία με την ΕΚΟ, όλοι οι νέοι πελάτες που θα επιλέξουν τα σταθερά προϊόντα ρεύματος ή φυσικού αερίου, θα λάβουν δωροεπιταγή καυσίμων αξίας 100 ευρώ.

«Με το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για απλότητα, διαφάνεια και «πράσινη» ενέργεια. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις συνέργειες εντός του Ομίλου HELLENiQ ENERGY — ξεκινώντας από τη συνεργασία μας με την ΕΚΟ, που διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα – και προσφέρουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, που δημιουργούν πραγματική αξία και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών μας», τόνισε ο CEO της Enerwave.