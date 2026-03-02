Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο (τουλάχιστον 51%) της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1.Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB

2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.

3. Κοινοπραξία ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

4. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

5. Κοινοπραξία SIF – ARTEMAR

6. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E.

7. MANTIS TRADING AE

8. MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. SOSALT S.p.A.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη β΄ φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και της εξωστρέφειας της εταιρείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της και τη βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος, τόσο της τοπικής, όσο και της εθνικής οικονομίας. Με ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής φυσικού αλατιού, οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποτελούν τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση από μια δυναμική δημόσια εταιρεία σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Κύριος στόχος του Υπερταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος και η εξασφάλιση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποίησης της εταιρείας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, με κριτήριο κατακύρωσης προτιμητέου επενδυτή την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα θα προσδιορισθεί στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Υπερταμείο/Growthfund κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκονται οι αλυκές εν λειτουργία, που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση στην εταιρεία. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά να κατέχουν οι Δήμοι Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).