Σε μια στρατηγικής σημασίας κίνηση για την επέκταση της παραγωγικής της βάσης προχώρησε η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ, ολοκληρώνοντας εντός του Νοεμβρίου την εξαγορά πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Βαθύ Αυλίδος και στο Ύπατο Βοιωτίας.

Η συναλλαγή αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να αυξήσει αισθητά τη δυναμικότητα της επιχείρησης και να στηρίξει την εμπορική της διείσδυση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η ακτινογραφία της επένδυσης και η χρηματοδότηση

Το σκέλος της εξαγοράς αφορά εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 150 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν ήδη φάρμες εκτροφής πουλερικών με ετήσια δυναμικότητα 1,8 εκατ. πτηνών.

Για την υλοποίηση του σχεδίου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 4,7 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, η οποία καλύπτει την απόκτηση των εκτάσεων και των εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό τους και τη δημιουργία νέων υποδομών.

Παράλληλα, δρομολογείται πρόσθετη επένδυση 2 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέων πτηνοτροφικών θαλάμων στις υφιστάμενες εκτάσεις, οι οποίοι αναμένεται να προσθέσουν ετήσια δυναμικότητα εκτροφής 700.000 πτηνών.

Άλμα δυναμικότητας και εξωστρέφεια

Με τον συνδυασμό της εξαγοράς και των νέων υποδομών, η Αγγελάκης ΑΕ ενισχύει δραστικά τις ιδιόκτητες μονάδες εκτροφής της, προσθέτοντας συνολικά περίπου 3.000.000 κοτόπουλα ετησίως στο παραγωγικό της δυναμικό.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης για την εμβάθυνση της καθετοποιημένης παραγωγής και σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, η ελληνική εταιρεία θωρακίζει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές.